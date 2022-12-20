Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк написала допис, у четвертому абзаці якого переконувала, що не хотіла образити військового (не уточнивши конкретно про кого йдеться) та перепросила, якщо її дії були неправильно зрозумілі. Мова про випадок, коли вона без попередження прийшла до важкопораненого військового Олега Симороза, аби розібратися щодо його допису у Facebook. Військовий не прийняв цих вибачень, назвавши їх фарсом і знущанням.

Про це він написав у Facebook.

Олена Шуляк прийшла у госпіталь до українського військового Олега Симороза, який був важко травмований під час війни та втратив обидві ноги. Причиною несподіваного візиту глави партії “Слуга народу” виявився критичний допис Симороза стосовно законопроєкту №5655 і його ініціаторів. За словами військового, Шуляк спершу намагалася переконати його у своїй правоті, а коли не вийшло – почала звинувачувати у брехні та натякати на проплаченість.

Такий вчинок Олени Шуляк не пройшов повз увагу спільноти та навіть її колег. Нардепка від партії “Слуга народу” Галина Янченко назвала цей вчинок “дніщем”, наголосивши, що це є демонстрацією неповаги до воїнів. Вона заявила, що перебувати з Шуляк в одній партії – це толерувати таке ставлення до захисників, і написала заяву про вихід зі “Слуг народу”.

Згодом Шуляк заявила, що не мала наміру образити важкопораненого військовослужбовця під час візиту до шпиталю, тож їй прикро, якщо “це так було сприйнято”.

Олег Симороз заявив, що допис голови партії “Слуг народу” є не вибаченням, а “огидним фарсом і знущанням”. По-перше, тому, що він з’явився через шість днів, уже після гучного скандалу та реакції колег. По-друге, заявив військовий, нардепка почала прикриватися передовою, “що максимально бридко й цинічно, бо де передова, а де Шуляк, всім зрозуміло”.

Він також зіронізував з аргументів глави “Слуг” щодо того, що правляча партія пожертвувала на ЗСУ 130 мільйонів гривень. А, також, що навіть під час так званих вибачень Шуляк не згадала ні прізвища, ні імені людини, перед якою вибачається.

“Далі пішла дешева “до сліз” спекуляція на тему фінансування війська її партією “слуг”. У ПРАВЛЯЧОЇ партії є важелі націоналізувати активи олігархів, а вона пише про пожертву у 130 млн грн, я мало не заплакав від її “жертовності”.. Ну й вишенькою на тортику є та частина тексту, яка нібито має вважатися самим “вибаченням” – “ЯКЩО я чимось його образила”. Тобто Шуляк банально не розуміє за що їй треба вибачитися. Більше того, вона навіть не згадує по імені того, перед ким нібито “вибачається””, – наголосив Симороз.

Він нагадав, що Шуляк увірвалася в палату без жодного попередження самого військового або його близьких, почавши переконувати, що військовий хибно інтерпретує законопроєкт №5655, а коли не вдалося – почала розкидатися звинуваченнями. Сам прихід до важкопораненого військового та нав’язування йому своєї присутності, переконаний Олег Симороз, і є найкращою ілюстрацією ставлення Олени Шуляк до військових:

“Пані Олено, це – дно, й констатація того, що Ви живете за принципом вседозволеності. Але насправді дуже добре, що Ви навіть не задумалися чому це треба питати у військового з двома ампутаціями ніг, який лежить у військовому госпіталі, дозволу на зустріч. Чому треба спочатку дізнатися чи він взагалі хоче Вас бачити й з Вами “дискутувати”, добре знаючи його ставлення до Вас. Адже це яскраво ілюструє Ваше справжнє ставлення до українського війська, на відміну від Ваших байок про передову, якими Ви намагаєтеся прикрити свою ницість”.