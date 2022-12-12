Політична партія "Європейська Солідарність" зробила заяву щодо закону про медіа, наголосивши, що його ухвалення — одна із семи вимог Європейської комісії до України як кандидата в члени Євросоюзу. Водночас 13 грудня депутатам пропонуватимуть проголосувати за версію проєкту закону, який "вже після нашої перемоги регулюватиме медіа за законами воєнного часу".

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

В оприлюдненій заяві наголошують, що свобода слова є головною ознакою наявності в країні демократії, її реальної приналежності до європейської цивілізації.

Наприкінці минулого тижня на міжфракційній нараді у присутності європейських дипломатів депутати від різних політичних сил почули аргументи “ЄС”. У пресслужбі наголосили, що майже консенсусом було погоджено поправки, які наблизили проєкт до європейських стандартів та вимог директиви про аудіовізуальні медіапослуги.

Одначе вже протягом вихідних у процес втрутилася позапарламентська сила, яка зруйнувала всі домовленості. Так, комітет виносить на друге читання версію проєкту закону, яка створює серйозні загрози демократії в країні.

У політичній силі погодились, що необхідно розуміти ті обмеження свободи слова, які продиктовані необхідністю протидії російській агресії в інформаційній сфері. Проте наголосили, що не можна погоджуватися з тим, щоби закон, “розрахований на стратегічну перспективу, і в мирний період, вже після нашої перемоги регулював медіа за законами воєнного часу”.

Тоді як саме за таку версію депутатам пропонують голосувати 13 грудня.

Зважаючи на застереження, у фракції оприлюднили свої вимоги:

Відмовитися від узаконення всеукраїнського державного каналу на базі парламентського каналу “Рада”. Згідно з європейськими стандартами, телебачення має бути або суспільним, або приватним. “Раду” наразі перетворили на рупор однієї політичної сили та Офісу президента. Наступного року передбачається збільшити його фінансування – і це за умови нестачі коштів на зброю для армії, на компенсацію родинам загиблих воїнів. Від наших пропозицій щодо висвітленням каналом “Рада” суто парламентської діяльності, як це є в європейських країнах, більшість відмовилася, що означає бажання в ручному режимі керувати каналом, який фінансується за гроші платників податків. Законопроєкт передбачає, що українські онлайн-медіа можуть бути оперативно заблоковані рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яка давно втратила свою незалежність. Така новація призведе до обмеження прав онлайн-медіа і використання інструменту блокування для цензурування українського інтернет-простору та обмеження прав журналістів таких медій. Це не можна приймати. Онлайн-медіа не може захистити свої права інакше, як оскаржити відповідне рішення в судовому порядку. І для цього йому потрібно звернутися у відомий численними корупційними скандалами Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК). Показово, що державний департамент США оголосив про запровадження санкцій проти голови ОАСК Павла Вовка. Депутати вимагають ухвалити законопроєкт про ліквідацію цього суду і винести його на голосування вже завтра. Нардепи вимагають негайно зняти всі обмеження на мовлення “Прямого”, “П’ятого каналу” та “Еспресо”, які, всупереч законам і без жодних пояснень, було вимкнено з цифрового мовлення. Під тиском української і міжнародної спільноти у суботу було включено канали у цифровому мовленні, але, під тиском влади – на другий день знову було вимкнуто. Депутати пояснюють, що це ненормально, коли патріотичні журналісти зазнають прямої державної цензури, натомість диктори каналів Медведчука стають зірками Єдиного телемарафону. Звільнити представника забороненої ОПЗЖ, праву руку Медведчука Шуфрича з посади керівника парламентського комітету з питань свободи слова і не користуватися послугами колишніх депутатів з п’ятої колони для проштовхування антиєвропейських норм закону про медіа. У першому читанні цей проєкт з купою новацій, які не є вимогою європейців, було ухвалено саме завдяки голосам ОПЗЖ. Відсторонити заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка (щодо якого є численні розслідування масштабної корупції) від будь-якого впливу на медіа та на закон про медіа. Депутатам відомі факти його прямого втручання в роботу телеканалів, які фінансуються з державного бюджету, та його роль у позазаконному вимкненні патріотичних каналів. НАЗК має розглянути конфлікт його інтересів на тлі розслідувань журналістів про прибутки, які афільована з ним компанія отримує від каналу “Рада”.

У пресслужбі фракції зауважили, що важливість реформи медіа не викликає сумнівів.

Євросоюз неоднозначно дав зрозуміти, що ми не зможемо зберегти статус кандидата в члени ЄС, якщо не приведемо власне законодавство про медіа у відповідність до європейських правил. Представники влади пробують спотворити закон про медіа, проштовхуючи туди неприйнятні з точки зору ЄС правила. Зрозуміло, що це ставить під загрозу інтеграцію України з ЄС, і пряма відповідальність за це лежить на представниках монобільшості та влади, – йдеться в заяві.

Депутати від “ЄС” резюмували, що ухвалення закону має бути відкладено до кінця року для доопрацювання всіма фракціями та узгодження тексту з Європейською директивою. Такий важливий євроінтеграційний закон має відповідати європейським стандартам, захищати ЗМІ і свободу слова, і бути підтриманим конституційною більшістю народних депутатів, наголосили народні обранці.

30 серпня Верховна Рада у першому читання підтримала проєкт закону “Про медіа” №2693-д. 233 народних депутати проголосували законопроєкт.

Тоді ж українські громадські організації зауважили, що у проголосованій у першому читанні редакції законопроєкту №2693-д “Про медіа” містяться положення, які послаблюють передбачені навіть чинним законодавством інструменти захисту української мови та національного культурно-інформаційного простору, хоча національні інтереси України й потреби часу вимагають, навпаки, посилення цих інструментів.

Згодом Європейська комісія та Рада Європи розкритикували новий законопроєкт про медіа. Втім, у ВРУ не оприлюднюють ці висновки та планують винести його на голосування у найближчий пленарний день.

Окрім цього, народна обраниця від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар наголосила, що вже найближчим часом Верховна Рада може ухвалити “Закон про Медіа” – євроінтеграційний закон, який приводить медійне законодавство у відповідність з термінологією ЄС. Одначе, закон у тій редакції, яка представлена зараз, може бути небезпечним для українських онлайн-видань.