Про це повідомляє DW.
Місія, котра розрахована на підготовку щонайменше 15 тисяч українських військових, розпочне свою роботу у Польщі вже до кінця листопада 2022 року, пообіцяв Боррель, уточнивши, що в ній мають намір взяти участь багато країн ЄС. Серед них зокрема: Румунія, Ірландія, Словаччина, про що заявили міністри закордонних справ цих країн напередодні засідання у Брюсселі.
Раніше Боррель пояснив, що військова тренувальна місія не відбуватиметься на теренах України. У такий спосіб хочуть уникнути атак з боку російських окупантів. З міркувань безпеки структури місії розмістять у сусідніх країнах.
У межах програми відбуватиметься “індивідуальна, колективна та спеціалізована” підготовка ЗСУ та сил територіальної оборони, а також “координація та синхронізація діяльності держав-членів”, що підтримують ініціативу.
Метою є сприяння підвищенню боєздатності Збройних сил України для ефективного ведення військових операції, щоб “дозволити Україні захищати її територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів”.
Анонсова місія військової допомоги ЄС Україні стане найбільшою навчальною програмою Євросоюзу для третьої країни. Попередньо термін її роботи розрахований на два роки, орієнтовна сума загальних витрат за цей період становитиме близько 106 млн євро. EUMAM фінансуватиметься з Європейського фонду миру (EPF). З нього ж сплачуються спільні з Україною закупівлі ЄС озброєнь.
Оперативний штаб ля координації на стратегічному рівні рощташовуватиметься у Брюсселі. Найбільшу штаб-квартиру створять у Польщі, другу за розміром – у Німеччині.
Про започаткування місії попросила сама Україна – це у липні зробили міністри закордонних справ та оборони у листі, на ім’я Жозепа Борреля.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 9 листопада подякував прем’єр-міністру Ріші Сунаку за ключовий внесок Сполученого Королівства в НАТО та його потужну підтримку України.
- Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір просувати “План Маршалла”. Він розглядає можливість створення нової організації, яка буде підтримувати та відбудовувати Україну.
- Американська компанія Lockheed Martin, яка випускає HIMARS, має наміри збільшити виробництво. Компанія вже вжила заходів, щоб випускати 96 одиниць на рік, а не 60.
- Іспанія готова надіслати Україні ще дві пускові установки зенітних ракет HAWK на додаток до чотирьох, які вона вже постачила для протидії російському вторгненню.