Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз запускає спеціальну навчальну місію для української армії EUMAM. Це рішення було ухвалене країнами-членами ЄС за рекордно короткий час.

Про це повідомляє DW.

Місія, котра розрахована на підготовку щонайменше 15 тисяч українських військових, розпочне свою роботу у Польщі вже до кінця листопада 2022 року, пообіцяв Боррель, уточнивши, що в ній мають намір взяти участь багато країн ЄС. Серед них зокрема: Румунія, Ірландія, Словаччина, про що заявили міністри закордонних справ цих країн напередодні засідання у Брюсселі.

Раніше Боррель пояснив, що військова тренувальна місія не відбуватиметься на теренах України. У такий спосіб хочуть уникнути атак з боку російських окупантів. З міркувань безпеки структури місії розмістять у сусідніх країнах.

У межах програми відбуватиметься “індивідуальна, колективна та спеціалізована” підготовка ЗСУ та сил територіальної оборони, а також “координація та синхронізація діяльності держав-членів”, що підтримують ініціативу.

Метою є сприяння підвищенню боєздатності Збройних сил України для ефективного ведення військових операції, щоб “дозволити Україні захищати її територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів”.

Анонсова місія військової допомоги ЄС Україні стане найбільшою навчальною програмою Євросоюзу для третьої країни. Попередньо термін її роботи розрахований на два роки, орієнтовна сума загальних витрат за цей період становитиме близько 106 млн євро. EUMAM фінансуватиметься з Європейського фонду миру (EPF). З нього ж сплачуються спільні з Україною закупівлі ЄС озброєнь.

Оперативний штаб ля координації на стратегічному рівні рощташовуватиметься у Брюсселі. Найбільшу штаб-квартиру створять у Польщі, другу за розміром – у Німеччині.

Про започаткування місії попросила сама Україна – це у липні зробили міністри закордонних справ та оборони у листі, на ім’я Жозепа Борреля.