«Їх занадто багато» – Данілов заявив, що РФ має запас ракет ще для 3-4 масованих ударів

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що Росія має достатньо ракет С300 для щонайменше 3-4 масованих ударів по Україні, цими ж ракетами вона зараз атакує східні області.

Про це він розповів в етері “Радіо Свобода“.

Як повідомив Олексій Данілов, у нього є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння та їх кількості.

Деяких ракет лишилося менш як 10%, деяких близько 18%. Але деяких, за словами секретаря РНБО, лишилося “добіса” – йдеться про ракети С300.

“Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато. Що стосується високоточних ракет – ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами”, – розповів Данілов.

Він додав, що ракет Росія має ще приблизно для для 3-4 масованих ударів по Україні:

“Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли”.