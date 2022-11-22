російсько-українська війна

23 листопада

00:50 На випадок чергового масованого удару по Україні відкриються «Пункти незламності» – Зеленський
00:38 Окупанти викрали кількох голів територіальних громад
00:16 «Їх занадто багато» – Данілов заявив, що РФ має запас ракет ще для 3-4 масованих ударів

22 листопада

23:47 Канада оголосила про нові санкції проти адміністрації Лукашенка
23:30 Після критики клубу: Кріштіану Роналду більше не є гравцем «Манчестер Юнайтед»
23:01 Батьки Бенкмана-Фріда та менеджмент FTX придбали нерухомість на Багамах на $300 млн – Reuters
22:50 «Україна тепер 51-й штат?» – трампісти лобіюватимуть зменшення допомоги України від США
21:37 «Готуймося до війни з передовим супротивником» – Генштаб Чехії
Допомагають перемагати
20:55 Фонд Притули передав у підрозділи ЗСУ техніку, ремонт якої коштував 7 млн грн
20:30 «Футбол поза політикою»: Орбан прокоментував інцидент щодо його шарфа з мапою «Великої Угорщини»
20:09 На знак протесту проти режиму збірна Ірану з футболу не співала гімн країни перед матчем на ЧС-2022
19:47 Китай частково зупинив купівлю нафти з Росії — Bloomberg
19:33 США нададуть Україні ще 4,5 млрд доларів фінансової допомоги
19:13 Внаслідок російських обстрілів в Україні пошкоджено майже всі ТЕС і великі ГЕС – «Укренерго»
18:58 У ВР зареєстрували проєкт закону, що має заборонити діяльність РПЦ в Україні
18:49 Сенатори США закликали Пентагон розпочати постачання Україні дронів Grey Eagle — WSJ
18:41 Шольц закликав «бути готовими» до ескалації війни в Україні
18:29 Бойовика «ДНР» з позивним «Ланжерон» засудили до 15 років позбавлення волі
Партнерський матеріал
17:48 «Україна, яка перемагає»: 17 листопада у Києві відбувся Київський міжнародний економічний форум-2022
17:39 Ердоган звинуватив РФ у невиконанні угоди щодо Сирії
17:04 Французьке агентство розвитку надасть Україні кредит до 100 млн євро
16:36 Міносвіти розглядає мультипредметний тест як альтернативу ЗНО для вступної кампанії-2023
16:05 Більшість складових елементів дронів з Ірану вироблено компаніями США та Європи — розвідка
15:54 Україна та Австрія підписали меморандум про співпрацю у сфері цифровізації
15:53 Тайвань знаходиться в центрі основних інтересів Китаю — міністр оборони КНР
15:19 Канада оголосила нові санкції проти низки білоруських компаній
15:08 Путін зустрінеться з матерями російських солдатів запасу через скарги на мобілізацію
14:52 «Воєнні дії проти РПЦ»: у Кремлі прокоментували обшуки СБУ у Києво-Печерській Лаврі
14:49 У Херсоні затримали колаборанта, який змушував голосувати за приєднання регіону до РФ

«Їх занадто багато» – Данілов заявив, що РФ має запас ракет ще для 3-4 масованих ударів

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що Росія має достатньо ракет С300 для щонайменше 3-4 масованих ударів по Україні, цими ж ракетами вона зараз атакує східні області.

Середа, 23 листопада 2022, 00:16
Підтримати

Про це він розповів в етері “Радіо Свобода“.

Як повідомив Олексій Данілов, у нього є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння та їх кількості.

Деяких ракет лишилося менш як 10%, деяких близько 18%. Але деяких, за словами секретаря РНБО, лишилося “добіса” – йдеться про ракети С300.

“Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато. Що стосується високоточних ракет – ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами”, – розповів Данілов.

Він додав, що ракет Росія має ще приблизно для для 3-4 масованих ударів по Україні:

“Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли”.

Теги: війна, масовані удари, Олексій Данілов, ракети С300, РНБО, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook