Американський мільярдер, засновник "SpaceX" та гендиректор "Tesla" Ілон Маск заявив про купівлю англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед". Втім, згодом виявилося, що це був жарт.

Про це він написав у Twitter.

Спочатку він сказав: “Крім того, я купую Манчестер Юнайтед, ласкаво просимо”. Однак після того, як ця звістка розлетілася ЗМІ та соцмережами він отримав повідомлення, чи справді він планує придбати клуб: “Ні, це давній жарт у Twitter. Я не купую жодних спортивних команд”, — зазначив Маск.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

ДОВІДКА. “Манчестер Юнайтед” — англійський футбольний клуб з Олд-Траффорда в районі Манчестера. Заснований під назвою “Ньютон-Гіт” у 1878 році, клуб змінив свою назву на “Манчестер Юнайтед” 1902 року.

Один із найуспішніших англійських клубів за кількістю трофеїв за всю історію, а за останні 20 років — найуспішніший клуб в Англії.