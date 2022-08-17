Про це він написав у Twitter.
Спочатку він сказав: “Крім того, я купую Манчестер Юнайтед, ласкаво просимо”. Однак після того, як ця звістка розлетілася ЗМІ та соцмережами він отримав повідомлення, чи справді він планує придбати клуб: “Ні, це давній жарт у Twitter. Я не купую жодних спортивних команд”, — зазначив Маск.
No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.
— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022
ДОВІДКА. “Манчестер Юнайтед” — англійський футбольний клуб з Олд-Траффорда в районі Манчестера. Заснований під назвою “Ньютон-Гіт” у 1878 році, клуб змінив свою назву на “Манчестер Юнайтед” 1902 року.
Один із найуспішніших англійських клубів за кількістю трофеїв за всю історію, а за останні 20 років — найуспішніший клуб в Англії.
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