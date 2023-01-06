Протягом 7-8 січня у столиці електроенергію вимикатимуть електроенергію, ймовірно, чітко за графіком.

Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

“На вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними”, — йдеться в повідомленні.

За його словами, зазвичай у вихідні українці отримують більше електроенергії, однак на наступні кілька днів прогнозують значне похолодання. Також він зауважив, що кожні -5 градусів на вулиці — це +250 МВт до споживання.

Водночас через морози можуть траплятися локальні аварії.

Тому, Коваленко закликав обережно використовувати електроприлади та не вмикати в розетку все одразу у вихідні.

За даними “Укренерго” 6 січня в Україні споживання електроенергії продовжує зростати через поступове зниження температури повітря.

Відтак, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.