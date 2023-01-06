Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.
“На вихідних, найбільш імовірно, відключення будуть чітко за графіком, хоча раніше субота-неділя могли проходити без відключень або з мінімальними”, — йдеться в повідомленні.
За його словами, зазвичай у вихідні українці отримують більше електроенергії, однак на наступні кілька днів прогнозують значне похолодання. Також він зауважив, що кожні -5 градусів на вулиці — це +250 МВт до споживання.
Водночас через морози можуть траплятися локальні аварії.
Тому, Коваленко закликав обережно використовувати електроприлади та не вмикати в розетку все одразу у вихідні.
За даними “Укренерго” 6 січня в Україні споживання електроенергії продовжує зростати через поступове зниження температури повітря.
Відтак, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.
- Під час відключень електроенергії, люди почали використовувати газові пальники, що призвело до зростання кількості вибухів у квартирах.
- В українській енергосистемі ситуація залишається контрольованою, попри російські атаки на інфраструктуру.
- У Міненерго вважають, що за відсутності нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа 2023 року.