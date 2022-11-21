Протягом 21 листопада застосовували різні відключення: починали зі стабілізаційного графіка, проте вже вдень отримали нові обмеження від "Укренерго" і відключались й екстрено. Наразі існує декілька можливих сценаріїв розвитку подій щодо подальшого електропостачання.

Про це повідомив гендиректор постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

Максимальні обмеження за сьогодні – 391 МВт, відключено більш як 953 тисячі клієнтів.

Попри погану погоду, енергетики зараз максимально намагаються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, Коваленко зауважив, що, швидше за все, жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня.

Відтак уточнивши, що існує кілька можливих сценаріїв розвитку подій. Зокрема, згідно з базовим сценарієм, якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електроенергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими.

Коваленко додав, що існують також різні прогнози розвитку цієї ситуації, і вони цілком залежать від атак РФ.

Так, за позитивним прогнозом: нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді, цілком імовірно, буде вдосталь електроенергії, так що можна буде відмовитися від відключень взагалі.

Негативним ж сценарій буде у тому випадку, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак. Тоді доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але й екстрені, за яких електропостачання може не бути дуже тривалий час.

“Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатися і звинувачувати когось. Тим більше, що всі ми знаємо, хто винен насправді”, – резюмував Коваленко.

Раніше постачальник електроенергії YASNO заявив, що в Києві діятимуть обмеження електроенергії лише на 166 МВт. Це означає, що світло, ймовірно, вимикатимуть лише один раз на день замість двох-трьох або на меншу кількість годин.