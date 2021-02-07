Про це пише The New York Times.
У листі сенаторам адвокат Девід Шон просив призупинити судовий розгляд, якщо його не буде завершено о 17:24 в п’ятницю.
“Перепрошую за незручності. Моє прохання про те, щоб процедура імпічменту не проводилась під час єврейської суботи, безсумнівно, викличе обурення інших людей. Однак обряди і заборони для мене обов’язкові, тому у мене немає іншого вибору”, – йдеться в листі.
Листа було відправлено сенатору Чаку Шумеру, демократу Нью-Йорка і лідеру більшості; сенатору Мітчу МакКоннеллу, республіканцю від Кентуккі і лідеру меншини; а також сенатору Патріку Дж. Ліхі, демократу від штату Вермонт, який в якості тимчасового президента головує на процесі.
Представник Чака Шумера заявив, що прохання Шона буде враховане, але не сказав, як саме.
“Ми поважаємо його прохання і, звичайно ж, врахуємо його. Розмови з відповідними сторонами про структуру судового розгляду тривають”, – сказав прессекретар Джастін Гудман.
Хоча лідерам ще належить узгодити точний графік судового розгляду, який має розпочатися у вівторок, люди, знайомі з процесом, сказали, що процес, швидше за все, розтягнеться на ніч п’ятниці і продовжиться в суботу.
Шон входить до другої групи юристів, які захищають Трампа на його другому процесі у справі про імпічмент. Перша команда пішла після того, як її юристи відмовилися дотримуватися зручнішої для колишнього президента стратегії судового розгляду – Трамп, щоб адвокати будували аргументацію, вказуючи на масові фальсифікації під час виборів.
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- Члени Палати представників Конгресу США в понеділок, 25 січня, передали до Сенату резолюцію про імпічмент колишнього президента країни Дональда Трампа.
- 5 лютого колишній президент США Дональд Трамп відмовився свідчити у справі імпічменту під час розгляду в Сенаті.