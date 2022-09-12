Про це повідомляє Business Standard з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.
Після початку повномасштабної війни в Україні Індія більш ніж у 30 разів збільшила закупівлю російських барелів, постачання індійським НПЗ злетіли до 960 тисяч барелів у липні, після чого почали знижуватися.
Своєю чергою, РФ наполягали, щоб експорт сировину країни оплачували в рублях.
Так, за задумом російських посадовців, платежі, оминаючи світову доларову систему, мали стати невразливими для санкцій.
Проте до переходу на торгівлю в рублях не готові ні імпортери, ні влада.
“Поки що ми здійснюємо платежі в доларах. Рублеві платежі будуть надзвичайно складні, бо навіть якщо ми захочемо заплатити у російській валюті, ліквідності просто немає”, — зазначило джерело в нафтовій галузі Індії.
Аби розплатитися рублями, все одно доведеться задіяти долари — щоб купити російську валюту, причому за межами Індії. Імпортери нафти порушили питання російських вимог на рівні уряду, але й там не бажають переходити на рубль.
Більшість банків не бажають відкривати рахунки російським кредитним організаціям, щоб забезпечити транзакції у нацвалютах.
Ризики від торгівлі з РФ в обхід санкцій є очевидними, а вигоди — ні. Банки зі значним міжнародним бізнесом сумніваються, а багато приватних банків мають лістинг на американських біржах.
- На початку вересня стало відомо, що Індія розгляне підтримку запропонованого Сполученими Штатами Америки обмеження ціни на російську нафту в тому випадку, якщо будуть забезпечені постачання з таких країн, як Венесуела та Іран.
- Міністри фінансів G-7 погодилися ввести ліміт цін на нафту з РФ, при перевищенні якого буде заборонено страхування її морських перевезень. Деталі вирішили опрацювати пізніше. Водночас в РФ заявили, що припинять постачання в країни, які запровадять це.
- За шість місяців з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ продала енергоресурсів на суму, яка набагато більша, аніж витрати Кремля на війну.
- Відповідно до внутрішнього звіту, підготовленого для уряду, РФ може зіштовхнутися з тривалішою та глибшою рецесією, оскільки вплив санкцій США та Європи поширюється, завдаючи шкоди секторам, на які країна роками покладалася для підтримки своєї економіки.