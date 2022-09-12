Російські трейдери почали вимагати платежі в рублях за свій експорт до Індії, що може зірвати торгівлю між двома країнами, яка набрала обертів після повномасштабної війни в Україні. Це пов’язано з тим, що індійські імпортери не можуть платити за імпорт в рублях.

Про це повідомляє Business Standard з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Після початку повномасштабної війни в Україні Індія більш ніж у 30 разів збільшила закупівлю російських барелів, постачання індійським НПЗ злетіли до 960 тисяч барелів у липні, після чого почали знижуватися.

Своєю чергою, РФ наполягали, щоб експорт сировину країни оплачували в рублях.

Так, за задумом російських посадовців, платежі, оминаючи світову доларову систему, мали стати невразливими для санкцій.

Проте до переходу на торгівлю в рублях не готові ні імпортери, ні влада.

“Поки що ми здійснюємо платежі в доларах. Рублеві платежі будуть надзвичайно складні, бо навіть якщо ми захочемо заплатити у російській валюті, ліквідності просто немає”, — зазначило джерело в нафтовій галузі Індії.

Аби розплатитися рублями, все одно доведеться задіяти долари — щоб купити російську валюту, причому за межами Індії. Імпортери нафти порушили питання російських вимог на рівні уряду, але й там не бажають переходити на рубль.

Більшість банків не бажають відкривати рахунки російським кредитним організаціям, щоб забезпечити транзакції у нацвалютах.

Ризики від торгівлі з РФ в обхід санкцій є очевидними, а вигоди — ні. Банки зі значним міжнародним бізнесом сумніваються, а багато приватних банків мають лістинг на американських біржах.