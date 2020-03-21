Про це сам депутат поінформував на своїй сторінці в Facebook.
Так, спочатку Шахов повідомив, що за рекомендацією лікарів проходить додаткове обстеження в спеціальному відділенні Олександрівської клінічної лікарні в Києві.
Згодом нардеп поінформував, що у нього діагностували пневмонію й рекомендували залишитися в лікарні.
“Сьогодні мені зробили рентген, який показав незначну пневмонію. За рекомендацією лікарів, залишаюся в інфекційному відділі Олександрівської лікарні”, – написав Шахов.
Варто відзначити, що нардеп нещодавно повернувся з-за кордону, після чого у нього виявили коронавірус COVID-19. До самоізоляції Шахов встиг відвідати засідання парламентського комітету з питань екологічної політики.
Отже він контактував з іншими депутатами й співробітниками Верховної Ради.
У зв’язку з цим члени зазначеного комітету вирішили піти на самоізоляцію на 14 днів.
Варто відзначити, що Шахов не відвідував засідання погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, і пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 17 березня. З вихідних він перебуває на самоізоляції вдома.
- Народний депутат від групи “Довіра” Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус, міг контактувати з 12 колегами під час засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та використання природних ресурсів.
- Другою людиною з коронавірусом в Київській області виявилася дружина народного депутата Сергія Шахова.