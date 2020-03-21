Народного депутата від групи "Довіра" Сергія Шахова, у якого раніше підтверджено коронавірус COVID-19, ушпиталили.

Про це сам депутат поінформував на своїй сторінці в Facebook.

Так, спочатку Шахов повідомив, що за рекомендацією лікарів проходить додаткове обстеження в спеціальному відділенні Олександрівської клінічної лікарні в Києві.

Згодом нардеп поінформував, що у нього діагностували пневмонію й рекомендували залишитися в лікарні.

“Сьогодні мені зробили рентген, який показав незначну пневмонію. За рекомендацією лікарів, залишаюся в інфекційному відділі Олександрівської лікарні”, – написав Шахов.

Варто відзначити, що нардеп нещодавно повернувся з-за кордону, після чого у нього виявили коронавірус COVID-19. До самоізоляції Шахов встиг відвідати засідання парламентського комітету з питань екологічної політики.

Отже він контактував з іншими депутатами й співробітниками Верховної Ради.

У зв’язку з цим члени зазначеного комітету вирішили піти на самоізоляцію на 14 днів.

Варто відзначити, що Шахов не відвідував засідання погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, і пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 17 березня. З вихідних він перебуває на самоізоляції вдома.