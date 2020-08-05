Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що інформації про постраждалих від вибухів у столиці Лівану Бейруті українців наразі немає.

Про це він написав у Twitter.

“Жахлива трагедія в Бейруті. Мої співчуття всім, хто постраждав та втратив рідних і близьких. Наразі, за даними українського посольства в Лівані, інформації про постраждалих українців немає. Уважно стежимо за ситуацією”, – написав Шмигаль.

Як стало відомо раніше, у вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Великі стовпи червоного диму було видно у всьому місті. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд і транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.