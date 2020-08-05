Про це він написав у Twitter.
“Жахлива трагедія в Бейруті. Мої співчуття всім, хто постраждав та втратив рідних і близьких. Наразі, за даними українського посольства в Лівані, інформації про постраждалих українців немає. Уважно стежимо за ситуацією”, – написав Шмигаль.
Як стало відомо раніше, у вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Великі стовпи червоного диму було видно у всьому місті. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд і транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб оголосив середу, 5 серпня, національним днем жалоби за жертвами вибуху в бейрутському порту.
- Генеральний секретар Ліванської фалангістської партії (“Катаїб”) Нізар Наджарян загинув від отриманих під час вибуху у Бейруті поранень.
- Від потужного вибуху в порту столиці Лівану Бейруті загинули, щонайменше, 78 осіб, ще близько 4000 осіб поранені.