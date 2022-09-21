Про це повідомляє Reuters.
Амбасадорка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на звернення президента РФ Володимира Путіна, в якому він підтримав “референдуми” на тимчасово окупованих територіях України та оголосив часткову мобілізацію: “Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, – наголосила Бріджит Брінк.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що мобілізація військ Росією є визнанням президента Володимира Путіна, що “його вторгнення провалюється”: “Путін і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян. Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні”, – сказав Воллес у заяві.
Міністерка закордонних справ Великої Британії Гілліан Кіган сказала, що це те, до чого варто поставитися дуже серйозно: “Це, очевидно, ескалація”, — зазначила вона.
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек сказав, що це “ще один поганий та неправильний крок з боку Росії”, який будуть обговорювати.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що оголошення часткової мобілізації є спробою подальшої ескалації війни. Він додав, що рішення президента РФ Володимира Путіна свідчить, що Росія є єдиним агресором у світі.
Водночас речник МЗС Китаю Ван Веньбінь закликав усі сторони брати участь у діалозі та консультаціях та знайти спосіб розв’язання проблем безпеки.
- Президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.
- Після такої заяви у соцмережах вибухнули дискусії, зокрема з боку громадян Росії. Одні коментатори запевняють, що готові вирушати вбивати українців вже зараз, інші шукають можливості втекти за кордон чи “відкосити” від призову.