Більшість іноземних політиків та дипломатів, говорячи про указ щодо часткової мобілізації у РФ, заявили, що це свідчить про провал планів російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Амбасадорка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на звернення президента РФ Володимира Путіна, в якому він підтримав “референдуми” на тимчасово окупованих територіях України та оголосив часткову мобілізацію: “Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, – наголосила Бріджит Брінк.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що мобілізація військ Росією є визнанням президента Володимира Путіна, що “його вторгнення провалюється”: “Путін і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян. Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні”, – сказав Воллес у заяві.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Гілліан Кіган сказала, що це те, до чого варто поставитися дуже серйозно: “Це, очевидно, ескалація”, — зазначила вона.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек сказав, що це “ще один поганий та неправильний крок з боку Росії”, який будуть обговорювати.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що оголошення часткової мобілізації є спробою подальшої ескалації війни. Він додав, що рішення президента РФ Володимира Путіна свідчить, що Росія є єдиним агресором у світі.

Водночас речник МЗС Китаю Ван Веньбінь закликав усі сторони брати участь у діалозі та консультаціях та знайти спосіб розв’язання проблем безпеки.