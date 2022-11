Інспектори МАГАТЕ не виявили жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів в Україні – заява

Про це повідомляє пресслужба Агентства.

Україна звернулася з запитом про перевірку після того, як РФ заявила про діяльність, пов’язану з можливим виробництвом “брудних бомб”: Інституту ядерних досліджень у Києві, Східного гірничо-збагачувального комбінату у Жовтих Водах та виробничого об’єднання “Південний машинобудівний завод” у м. Дніпро.

За кілька днів інспектори змогли виконати всі заплановані заходи та отримали безперешкодний доступ до усіх названих місць. На підставі оцінки наявних на сьогодні результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування.

Інспектори також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях гарантій МАГАТЕ та мережі аналітичних лабораторій.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після заяви МАГАТЕ назвав РФ “найбільшим брехуном світу”.

“МАГАТЕ перевірило три українські об’єкти, які перебувають у центрі уваги російської дезінформації, і не знайшло доказів будь-яких “брудних бомб”. Я дякую Рафаелю Гроссі за чудову та оперативну співпрацю МАГАТЕ, яка допомогла протистояти російській брехні. Росія підтвердила свій статус головного брехуна у світі”, – йдеться у дописі.

IAEA has checked 3 Ukrainian facilities in focus of Russian disinfo and found no evidence of any ‘dirty bombs’. I thank @rafaelmgrossi for IAEA’s excellent and prompt cooperation which helped counter Russian falsehoods. Russia has confirmed its status of the world’s top liar.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 3, 2022