Instagram та інші соціальні мережі можуть бути корисними для складання карти пандемії коронавірусу COVID-19 і, можливо, посприяти її стримування.

Про це повідомляє видання The Economist.

Журналісти зазначили, що соціальні мережі на кшталт Instagram, в яких користувачі спілкуються та поширюють фото та відео, можуть бути корисні в той час, як уряди та медики у всьому світі шукають носіїв нового коронавірусу COVID-19.

Вони припустили, що користувачі часть поширюють діляться в соціальних мережах фотографіями з подорожей, завдяки яким можна відстежити шлях поширення вірусу. Щоб дізнатися, наскільки корисним в цьому відношенні може бути Instagram, The Economist проаналізували пости більш ніж 20 тисяч користувачів, які публікували знімки з місць, де було щонайменше 50 випадків COVID-19, а також їхні подальші пости.

“Ми вважаємо, що, хоча далеко не всі ці користувачі були заражені вірусом, вони тим не менше були його потенційними носіями і, отже, представляли інтерес для тих, хто намагається відстежити захворювання”, — зазначили журналісти.

База даних, зібрана ними, включала близько 53 тисяч постів. У неї не увійшли пости, в яких згадувався коронавірус, а також ті, де місцем розташування в знак солідарності з жителями Китаю було позначено місто Ухань. Також в аналіз не ввійшли пости з хештегами “lategram” та “tbt”, що вказують на те, що знімки були зроблені тривалий час назад.

В результаті аналізу вдалося з’ясувати, що ті користувачі, які є потенційними носіями коронавірусу, відвідували місця, в яких пізніше спостерігалися спалахи COVID-19.

“Деякі користувачі відвідували місця, вільні від вірусу, які згодом були вражені спалахом, що підвищує ймовірність того, що вони самі привезли туди вірус”, — підкреслили The Economist.