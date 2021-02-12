Український інститут національної пам’яті подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, котрим було скасовано перейменування низки вулиць у столиці, зокрема Московського проспекту.

Про це поінформували в пресслужбі інституту.

Йдеться про рішення ОАСК від 28 січня 2021 року, яким було скасовано перейменування:

• вулиці Баумана на Януша Корчака у Шевченківському районі;

• вулиці Кутузова на Генерала Алмазова;

• вулиці Суворова на Михайла Омеляновича-Павленка;

• провулка Кутузова на провулок Євгена Гуцала (усі три – у Печерському районі);

• проспекту Московський на Степана Бандери в Оболонському та Подільському районах.

Раніше повідомлялося, що міська влада Києва готує апеляційну скаргу на це рішення ОАСК. В Інституті національної пам’яті вирішили підтримати Київську міську раду в суді й також подати апеляцію.

Поки що рішення ОАСК не набрало законної сили: є 30 днів, щоб подати апеляцію.

“Йдеться не лише про проспект Степана Бандери, а про цілу низку вулиць, які були перейменовані на честь абсолютно різних історичних постатей – від військових Армії УНР, як от Олексій Алмазов та Михайло Омелянович-Павленко, до письменника-шістдесятника Євгена Гуцала та відомого лікаря, педагога й гуманіста Януша Корчака, який загинув від рук нацистів. Усі перейменування без винятку потрапили під рішення суду. Інститут готується подати апеляційну скаргу”, – наголосив голова Українського інституту нацпам’яті Антон Дробович.

Він зауважив, що те, як розвивається ситуація із цими перейменуваннями в Києві, змушує провести паралелі з судовими процесами довкола перейменування проспекту Маршала Жукова на проспект Петра Григоренка у Харкові.

“Ми вже мали рішення судів першої інстанції, які потім скасовують апеляційні суди”, – заявив Дробович.

У пресслужбі інституту нагадали, що 5 червня 2019 року Окружний адмінсуд Києва вже скасовував рішення про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна на честь Степана Бандери та Романа Шухевича відповідно.

Тоді у відповідь на апеляцію, подану Українським інститутом національної пам’яті, Київською міською радою та Всеукраїнським об’єднанням “Свобода”, Шостий апеляційний суд столиці залишив у силі рішення Київради про перейменування цих проспектів.