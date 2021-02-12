Про це поінформували в пресслужбі інституту.
Йдеться про рішення ОАСК від 28 січня 2021 року, яким було скасовано перейменування:
• вулиці Баумана на Януша Корчака у Шевченківському районі;
• вулиці Кутузова на Генерала Алмазова;
• вулиці Суворова на Михайла Омеляновича-Павленка;
• провулка Кутузова на провулок Євгена Гуцала (усі три – у Печерському районі);
• проспекту Московський на Степана Бандери в Оболонському та Подільському районах.
Раніше повідомлялося, що міська влада Києва готує апеляційну скаргу на це рішення ОАСК. В Інституті національної пам’яті вирішили підтримати Київську міську раду в суді й також подати апеляцію.
Поки що рішення ОАСК не набрало законної сили: є 30 днів, щоб подати апеляцію.
“Йдеться не лише про проспект Степана Бандери, а про цілу низку вулиць, які були перейменовані на честь абсолютно різних історичних постатей – від військових Армії УНР, як от Олексій Алмазов та Михайло Омелянович-Павленко, до письменника-шістдесятника Євгена Гуцала та відомого лікаря, педагога й гуманіста Януша Корчака, який загинув від рук нацистів. Усі перейменування без винятку потрапили під рішення суду. Інститут готується подати апеляційну скаргу”, – наголосив голова Українського інституту нацпам’яті Антон Дробович.
Він зауважив, що те, як розвивається ситуація із цими перейменуваннями в Києві, змушує провести паралелі з судовими процесами довкола перейменування проспекту Маршала Жукова на проспект Петра Григоренка у Харкові.
“Ми вже мали рішення судів першої інстанції, які потім скасовують апеляційні суди”, – заявив Дробович.
У пресслужбі інституту нагадали, що 5 червня 2019 року Окружний адмінсуд Києва вже скасовував рішення про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна на честь Степана Бандери та Романа Шухевича відповідно.
Тоді у відповідь на апеляцію, подану Українським інститутом національної пам’яті, Київською міською радою та Всеукраїнським об’єднанням “Свобода”, Шостий апеляційний суд столиці залишив у силі рішення Київради про перейменування цих проспектів.
- У жовтні минулого року в Одесі проспекту Небесної Сотні вирішили повернути назву на честь радянського маршала Георгія Жукова. Міська влада вважає, що Жуков не підпадає під закон про декомунізацію.
- У відповідь на це одеська територіальна організація партії “Європейська Солідарність” вирішила подати позов до суду на мера міста Геннадія Труханова за спробу перейменувати проспект Небесної Сотні.