Про це NetBlocks повідомляє у Twitter.
Україна знаходиться в епіцентрі блекауту в національному масштабі, що дуже впливає на доступ до Інтернету.
Оперативні показники показують, що національне підключення зараз “становить 35% від попереднього рівня після другого шквалу цілеспрямованих ракетних атак РФ за тиждень”.
⚠️ Confirmed: #Ukraine is in the midst of a nation-scale power blackout with high impact to internet access; live metrics show national connectivity now at 35% of previous levels after the second barrage of targeted missile Russian attacks in a week 📉
📰 https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/poUONeZDzw
— NetBlocks (@netblocks) November 23, 2022
Так, найбільші проблеми з доступом до Інтернету у Полтавській області, де трафік становить лише 7% від звичного рівня. Окрім цього, складна ситуація також спостерігається у Черкаській та Миколаївській областях (8%), Одесі (12%), Житомирі (13%) та інших областях.
Водночас ракетна атака на енергетичну інфраструктуру України також зробила міжнародний вплив на Молдову.
Поточні дані мережі показують значні одночасні перебої в з’єднанні, що збігаються з тими, які спостерігалися під час прицільного ракетного обстрілу 15 числа.
⚠️ Update: Today’s missile attack on Ukraine’s energy infrastructure by Russia has also had international impact to #Moldova, with live network data showing significant concurrent connectivity outages matching those observed during the targeted missile bombardment on the 15th 📉 pic.twitter.com/lkbK4iIFhL
— NetBlocks (@netblocks) November 23, 2022
23 листопада через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
Довідка. NetBlocks – організація, яка стежить за кібербезпекою та управлінням Інтернетом. Сервіс був запущений у 2017 році для моніторингу свободи Інтернету.
- 23 листопада, через масований ракетний обстріл території України, у сусідній Молдові запровадили відключення електроенергії.
- Кривий Ріг станом на 16:00 повністю знеструмлено. У місті почалася рятувальна операція з підйому гірників з шахт.
- 23 листопада російські окупанти завдали масованих ракетних атак по всій Україні, внаслідок чого енергоблоки Хмельницької та Південноукраїнської атомних електростанцій відключено від енергосистеми.