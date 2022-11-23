Про це NetBlocks повідомляє у Twitter.

Україна знаходиться в епіцентрі блекауту в національному масштабі, що дуже впливає на доступ до Інтернету.

Оперативні показники показують, що національне підключення зараз “становить 35% від попереднього рівня після другого шквалу цілеспрямованих ракетних атак РФ за тиждень”.

Так, найбільші проблеми з доступом до Інтернету у Полтавській області, де трафік становить лише 7% від звичного рівня. Окрім цього, складна ситуація також спостерігається у Черкаській та Миколаївській областях (8%), Одесі (12%), Житомирі (13%) та інших областях.

Водночас ракетна атака на енергетичну інфраструктуру України також зробила міжнародний вплив на Молдову.

Поточні дані мережі показують значні одночасні перебої в з’єднанні, що збігаються з тими, які спостерігалися під час прицільного ракетного обстрілу 15 числа.

23 листопада через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Довідка. NetBlocks – організація, яка стежить за кібербезпекою та управлінням Інтернетом. Сервіс був запущений у 2017 році для моніторингу свободи Інтернету.