Компанія NetBlocks, яка відстежує кібербезпеку та зв’язок у всьому світі, зазначає, що 23 листопада Україна "переживає серйозні збої в Інтернеті" після другого шквалу цілеспрямованих ракетних атак РФ за тиждень.

Про це NetBlocks повідомляє у Twitter.

Україна знаходиться в епіцентрі блекауту в національному масштабі, що дуже впливає на доступ до Інтернету.

Оперативні показники показують, що національне підключення зараз “становить 35% від попереднього рівня після другого шквалу цілеспрямованих ракетних атак РФ за тиждень”.

⚠️ Confirmed: #Ukraine is in the midst of a nation-scale power blackout with high impact to internet access; live metrics show national connectivity now at 35% of previous levels after the second barrage of targeted missile Russian attacks in a week 📉 📰 https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/poUONeZDzw — NetBlocks (@netblocks) November 23, 2022

Так, найбільші проблеми з доступом до Інтернету у Полтавській області, де трафік становить лише 7% від звичного рівня. Окрім цього, складна ситуація також спостерігається у Черкаській та Миколаївській областях (8%), Одесі (12%), Житомирі (13%) та інших областях.

Водночас ракетна атака на енергетичну інфраструктуру України також зробила міжнародний вплив на Молдову.

Поточні дані мережі показують значні одночасні перебої в з’єднанні, що збігаються з тими, які спостерігалися під час прицільного ракетного обстрілу 15 числа.

⚠️ Update: Today’s missile attack on Ukraine’s energy infrastructure by Russia has also had international impact to #Moldova, with live network data showing significant concurrent connectivity outages matching those observed during the targeted missile bombardment on the 15th 📉 pic.twitter.com/lkbK4iIFhL — NetBlocks (@netblocks) November 23, 2022

23 листопада через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Довідка. NetBlocks – організація, яка стежить за кібербезпекою та управлінням Інтернетом. Сервіс був запущений у 2017 році для моніторингу свободи Інтернету.