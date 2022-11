Про це NetBlocks повідомляє у Twitter.

Україна знаходиться в епіцентрі блекауту в національному масштабі, що дуже впливає на доступ до Інтернету.

Оперативні показники показують, що національне підключення зараз “становить 35% від попереднього рівня після другого шквалу цілеспрямованих ракетних атак РФ за тиждень”.

⚠️ Confirmed: #Ukraine is in the midst of a nation-scale power blackout with high impact to internet access; live metrics show national connectivity now at 35% of previous levels after the second barrage of targeted missile Russian attacks in a week 📉

📰 https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/poUONeZDzw

— NetBlocks (@netblocks) November 23, 2022