У суботу Тегеран засудив заклик європейських країн до Ради Безпеки ООН розслідувати звинувачення в тому, що він надав Росії безпілотники. Дії Ірану є порушенням його ядерної угоди, оскільки ударні дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 використовуються для ударів на лінії фронту та по цивільних об’єктах в Україні.

Про це інформує The New Yourk Times.

Називаючи заяви про те, що Росія використовувала безпілотники іранського виробництва для нападу на Україну, “безпідставними та необґрунтованими”, Тегеран засудив нову хвилю санкцій, запроваджених Великою Британією та Європейським Союзом минулого тижня, спрямованих проти компанії, що виробляє безпілотники Shahed-136, а також трьох іранських генералів.

“Ісламська Республіка Іран розглядає нинішні провокаційні підходи Європейського Союзу та Британії як частину цілеспрямованого політичного сценарію, що суперечить їхнім абсурдним і лицемірним заявам про допомогу у встановленні тривалого миру та стабільності у світі”, — заявив речник Ірану.

Іранські безпілотники використовувалися проти цивільних цілей і вбили десятки людей, зокрема під час ударів по Києві. Також з їх допомогою РФ вивела з ладу низку об’єктів критичної інфраструктури в Україні.

Іран заперечує відправку безпілотників до Росії або розгортання інструкторів в Україні, а Москва заперечує використання іранських безпілотників для нападу на мирних жителів.

Американські офіційні особи кажуть, що Іран не тільки надав Росії десятки безпілотників, але також відправив іранських інструкторів до Криму, щоб допомогти російським пілотам навчитися ними користуватися після попередніх невдач.

Джон Ф. Кірбі, чиновник Ради національної безпеки, заявив цього тижня, що Тегеран брав безпосередню участь у кампанії атаки дронами-камікадзе:

“Є численні докази їх використання Росією як проти військових, так і проти цивільних цілей”, — сказав пан Кірбі. “Проте і Іран, і Росія продовжують брехати про це”.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CTV і CBC заявив, що не вірить спростуванням іранського керівництва.