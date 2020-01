Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Соединенных Штатов.

Ракеты были выпущены по авиабазе Аль-Асад.

На данный момент данных о погибших и пострадавших нет, масштаб ущерба неизвестен.

ABC News сообщает, что несколько ракет были запущены из Ирана.

“Сегодня утром истребители ВВС Корпуса Стражей Исламской революции начали успешную операцию под названием “Мученик Сулеймани” с кодом “О Захре” выпустив десятки ракет класса земля-земля по базе “террористических” сил США по имени Аль-Асад”, сообщает иранское государственное информационное агентство ISNA.

Американский чиновник подтвердил ABC News, что баллистические ракеты были выпущены из Ирана по нескольких военных объектах США в Ираке в среду утром по местному времени. По словам чиновника, объекты включают Эрбиль в северном Ираке и авиабазу Аль-Асад в западном Ираке.

Белый дом сказал, что он знал о сообщениях.

BREAKING: U.S. Officials confirmed to ABC News that a U.S. base in Iraq “has come under attack,” @IanPannell reports.

“This is a rapidly developing and dangerous situation…the question everyone will now be asking is, how does the United States respond?” https://t.co/QZpcRtNydd pic.twitter.com/xLTT7RKAPt

— ABC News (@ABC) 7 січня 2020 р.