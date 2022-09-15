Шанхайська організація співробітництва, створена переважно зусиллями РФ та Китаю, поповниться новим членом – до її складу вступає Іран. На саміті ШОС у Самарканді Ісламська республіка підписала меморандум про зобов'язання у центральноазіатському органу безпеки, що відкриває їй шлях для повноправного членства у ШОС.

Про це повідомляє Reuters.

15 вересня міністр закордонних справ Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран підписав меморандум про зобов’язання приєднатися до Шанхайської організації співпраці, саміт якої цього тижня відбувається в Узбекистані.

Орган, створений у 2001 році як дискусійний центр для РФ, Китаю та колишніх радянських держав у Центральній Азії, чотири роки тому розширився шляхом приєднання Індії та Пакистану, щоб відігравати більшу роль як противага впливу Заходу в регіоні.

“Підписавши документ про повноправне членство в ШОС, тепер Іран вийшов на новий етап різного економічного, торговельного, транзитного та енергетичного співробітництва”, – написав Амірабдоллахян на своїй сторінці в Instagram.

Своєю чергою, президент Ірану Ебрагім Раїсі провів двосторонню зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Минулого року центральноазіатський орган безпеки схвалив заявку Ірану на вступ, тоді як жорсткі правителі Тегерана закликали членів допомогти йому сформувати механізм запобігання санкціям, накладеним Заходом через його спірну ядерну програму.

Іран тепер зможе брати участь у засіданнях органу, хоча, ймовірно, знадобиться деякий час для досягнення повного членства, заявив заступник секретаря організації Григорій Логвінов.

Економіка Ірану сильно постраждала з 2018 року, коли тодішній президент США Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди Тегерана зі світовими державами, зокрема з РФ та Китаю.

Місяці непрямих переговорів між Іраном та адміністрацією президента США Джо Байдена зайшли в глухий кут через кілька перешкод для відновлення ядерного пакту, за яким Тегеран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій.

Санкції США та зростаюче занепокоєння з приводу арабо-ізраїльського блоку Перської затоки, який підтримується США і який може змінити баланс сил на Близькому Сході далі від Тегерана, спонукали клерикальних правителів Ірану налагоджувати тісніші економічні та стратегічні зв’язки з РФ, яка сама потрапила під санкції через вторгнення в Україну.

“Іран сповнений рішучості посилювати свої зв’язки з РФ, від економічної до аерокосмічної та політичної сфер”, – зазначив Раїсі під час зустрічі з Путіним.

У липні, через кілька днів після того, як Байден відвідав Ізраїль та Саудівську Аравію, президент РФ Путін відвідав Тегеран у своїй першій поїздці за межі колишнього СРСР після вторгнення в Україну 24 лютого.

На зустрічі на полях саміту з президентом РФ Путіним Раїсі запевнив, що його країна ніколи не приєднається до західних санкцій, запроваджених проти РФ через війну в Україні. Зі свого боку Путін повідомив, що наступного тижня РФ направить уже другу представницьку російську делегацію ділових кіл, у якій беруть участь близько 80 російських компаній.

Довідка. ШОС – субрегіональна міжурядова міжнародна організація, утворена 15 червня 2001 року в місті Шанхаї (КНР). До ШОС входять 8 країн-членів — Республіка Індія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Китайська Народна Республіка, Ісламська Республіка Пакистан, РФ, Республіка Таджикистан і Республіка Узбекистан. Штаб-квартира організації знаходиться в Пекіні. Офіційні робочі мови — російська та китайська.