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В Ірані готові замінити для Європи російську нафту

Іран прагне заповнити порожнечу, залишену РФ на європейському нафтовому ринку, якщо близькосхідна країна зможе укласти угоду зі світовими державами щодо своєї ядерної програми.

Четвер, 25 серпня 2022, 21:41
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Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

За інформацією джерел, обізнаних щодо стратегії Ірану, державний виробник нафти спробує повернути клієнтів у таких країнах, як Греція, Італія, Іспанія та Туреччина, у разі послаблення санкцій, націлених на його енергетичну галузь та економіку.

Наприкінці року ЄС заборонить більшості своїх держав-членів купувати морські вантажі російської нафти, створюючи невизначеність щодо постачання.

Водночас Ірану європейська орієнтація може допомогти йому впоратися із загостренням конкуренції на його цінному азійському ринку через наплив російських вантажів зі знижкою.

З огляду на те, що ядерна угода надзвичайно близька, Ісламська Республіка бачить можливість замінити частину російської нафти, яку європейські нафтопереробники більше не зможуть купувати. Нафта Ірану Heavy має досить схожу якість з російським сортом Urals і разом з іракською Basrah Medium може служити альтернативою.

Як тільки Іран зможе повернутися на ринок, він буде прагнути продавати свої барелі за повною ціною. На цей час іранська нафта продається переважно в Азії. Покупці отримують знижки, щоб компенсувати труднощі з транспортуванням та страхуванням партій, які продовжують ускладнюватися санкціями.

Конкуренція в Азії не демонструє жодних ознак ослаблення. За словами західного чиновника, РФ звернулася до кількох азійських країн, щоб обговорити постачання нафти за довгостроковими нафтовими контрактами з великими знижками. Одночасно США прагнуть досягти консенсусу щодо плану, який обмежить ціни на нафту в країні, щоб позбавити російський уряд коштів.

Раніше європейські країни імпортували з Ірану близько 0,6 млн барелів на добу. Це приблизно половина від російського постачання: санкції проти РФ позбавлять Європу 1,25 млн барелів нафти на добу.

Іран нарощував видобуток і експорт нафти швидше, ніж очікувалося, після останнього послаблення санкцій згідно з ядерною угодою 2015 року. Тепер він готується спробувати це знову та сподівається перетворити свої бочки з небажаних на затребувані.

Теги: NAFTA, європейський ринок, ізоляція рф, Іран, конкуренція, російська нафта, санкцій

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