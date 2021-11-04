Кандидатка на посаду міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила про плани приєднатися до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо урегулювання воеєнного конфлікту на Донбасі.

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Проте вона сказала, що ще не знає, в якій ролі.

“Щодо мого перебування у Тристоронній контактній групі. Так, я планую брати участь. Але щодо мого головування – це питання до вищого політичного керівництва держави”, – зазначила Верещук.

Крім того, вона анонсувала, що до кінця року має бути створений Український національний центр розбудови миру для збору доказової бази порушень прав, пов’язаних з тимчасовою окупацією та збройною агресією Російської Федерації.

“Ще один пріоритет – юридична та дипломатична робота. Це підтримка переговорів у Тристоронній контактній групі. Також до кінця поточного року ми маємо створити спеціалізовану державну установу Український національний центр розбудови миру для збору доказової бази порушень прав, пов’язаних з тимчасовою окупацією та збройною агресією Російської Федерації”, – заявила Ірина Верещук.

Що відомо про Ірину Верещук?

2010 році Верещук була обрана Рава-Руською міською головою від партії “Сильна Україна”, керівником якої був Сергій Тігіпко. Балотувалася як безпартійна.

На початку 2015 року подала у відставку з посади міського голови.

На позачергових виборах до Верховної Ради 2014-го року брала участь як самовисуванець (округу №122, Львівщина). Вона набрала менш як 5% голосів виборців. На виборах в окрузі переміг безпартійний Володимир Парасюк, за його проголосували майже 64 тисячі осіб.

У 2019 році була обрана народною депутаткою від партії “Слуга народу” під №29 в загальному списку.

У 2020 році Ірина Верещук брала участь у виборах мера Києва від партії “Слуга народу”, але програла, зайнявши п’яте місце.