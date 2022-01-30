Про це повідомив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені у Twitter.
Заплановані навчання з бойовими стрільбами мали пройти за 240 км від південно-західного узбережжя країни.
“Цього тижня я написав своєму колезі, міністру оборони Росії, з проханням переглянути проведення морських навчань біля берегів Ірландії. Сьогодні ввечері я отримав листа, котрий підтверджує, що навчання РФ перенесуть за межі виключної економічної зони Ірландії”, — написав Саймон Ковені.
Довідка. Ірландська організація риболовів попередила РФ, що влаштує мирні акції протесту та перешкоджатиме навчанням. Влада Ірландії заявила, що стурбована запланованими військовими навчаннями Росії за 240 кілометрів від узбережжя країни, оскільки вони становлять загрозу для рідкісної морської флори й фауни.
Окрім території РФ, навчання планували провести далеко від її берегів, зокрема в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, а також в Атлантичному та Тихому океані. Попередньо до участі в маневрах РФ планували залучити понад 140 кораблів та суден забезпечення, понад 60 літаків та вертольотів та близько 10 тисяч військовослужбовців.
- Нагадаємо, представники об’єднання рибалок Ірландії заявили, що члени організації готові продовжити вилов у винятковій економічній зоні країни, попри заплановані військово-морські навчання РФ. Частина членів організації планують “мирно зривати плани Росії щодо військових навчань”.
- Раніше глава МЗС Ірландії Саймон Ковені заявив, що уряд Ірландії неабияк занепокоєний планами Росії провести військові навчання біля південного узбережжя країни.
- Молодший міністр Ірландії Малкольм Нунан звернувся до російського посла Юрія Філатова з попередженням щодо руйнівних наслідків для морської фауни, що містять заплановані навчання РФ.
- Окрім цього, Росія проведе масштабні навчання десантників в анексованому Криму і Краснодарському краї.
- У вересні 2021 року невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомляв про постачання з Росії нового озброєння і техніки напередодні військових навчань “Запад-2021”.