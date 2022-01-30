Російська Федерація вирішила перенести раніше заплановані військово-морські навчання якомога далі від берегів Ірландії у відповідь на критику щодо шкоди, котрої анонсовані навчання завдають морській фауні. У РФ погодилася перенести район навчань за межі виключної економічної зони Ірландії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені у Twitter.

Заплановані навчання з бойовими стрільбами мали пройти за 240 км від південно-західного узбережжя країни.

“Цього тижня я написав своєму колезі, міністру оборони Росії, з проханням переглянути проведення морських навчань біля берегів Ірландії. Сьогодні ввечері я отримав листа, котрий підтверджує, що навчання РФ перенесуть за межі виключної економічної зони Ірландії”, — написав Саймон Ковені.

Довідка. Ірландська організація риболовів попередила РФ, що влаштує мирні акції протесту та перешкоджатиме навчанням. Влада Ірландії заявила, що стурбована запланованими військовими навчаннями Росії за 240 кілометрів від узбережжя країни, оскільки вони становлять загрозу для рідкісної морської флори й фауни.

Окрім території РФ, навчання планували провести далеко від її берегів, зокрема в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, а також в Атлантичному та Тихому океані. Попередньо до участі в маневрах РФ планували залучити понад 140 кораблів та суден забезпечення, понад 60 літаків та вертольотів та близько 10 тисяч військовослужбовців.