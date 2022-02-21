Про це генеральна прокурорка заявила у Facekook.
Вона наголосила, що розмови та ініціативи щодо визнання незалежності територій ОРДЛО – фактично, українських територій – є публічними закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчиненими представником влади.
Згідно з частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України, наслідком таких дій є позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Генпрокурорка наголосила, що вона не може дозволяти собі жодної емоційної оцінки того, що відбулося. Однак, вона не може ігнорувати порушення міжнародного права з боку представників російської влади та пообіцяла їм відповідні санкції.
“Саме закон змушує нас реагувати на скоєний злочин і нести відповідальність за процесуальну перспективу справ. Наші українські прокурори займуться цією справою «по повній програмі”. Їздити на шопінг членам цього закритого клубу “по закордонах» стане важко – обіцяємо”, – наголосила Ірина Венедіктова.
- 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого визнав незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Нагадаємо, депутати законодавчого органу Російської Федерації Державної підтримали постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності визнання незалежними так званих Донецької та Луганської народних республік.
- Посольство США в Україні назвали голосування російських депутатів Держдуми за визнання незалежності самопроголошених “ДНР” і “ЛНР” порушенням суверенітету України.
- Також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що дії Кремля свідчать про планування “найбільшої війни в Європі з 1945 року”. Британський політик закликав до розуміння, що війна може бути “кривавою і затяжною” для обох сторін.