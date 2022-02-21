Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти президента Російської Федерації Володимира Путіна через його заклики стосовно посягання на територіальну цілісність України.

Про це генеральна прокурорка заявила у Facekook.

Вона наголосила, що розмови та ініціативи щодо визнання незалежності територій ОРДЛО – фактично, українських територій – є публічними закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчиненими представником влади.

Згідно з частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України, наслідком таких дій є позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Генпрокурорка наголосила, що вона не може дозволяти собі жодної емоційної оцінки того, що відбулося. Однак, вона не може ігнорувати порушення міжнародного права з боку представників російської влади та пообіцяла їм відповідні санкції.

“Саме закон змушує нас реагувати на скоєний злочин і нести відповідальність за процесуальну перспективу справ. Наші українські прокурори займуться цією справою «по повній програмі”. Їздити на шопінг членам цього закритого клубу “по закордонах» стане важко – обіцяємо”, – наголосила Ірина Венедіктова.