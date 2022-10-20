Іспанія й Франція дозволили власникам елітних яхт, які були "заморожені" внаслідок санкцій проти російських бізнесменів, платити за їх утримання.

Про це повідомляє Reuters.

В Іспанії шість суден було “заморожено” через санкції, запроваджені внаслідок широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними видання, “більшість” власників оплачує технічне обслуговування, екіпаж, стикування та страхування.

Проте фізичним особам, зазвичай, забороняється здійснювати фінансові операції в юрисдикціях, де на них накладено санкції. Але, згідно з інформацією видання, уряди Іспанії та Франції дозволяють платежі відповідно до законодавства ЄС і національного законодавства.

Міністерство фінансів Іспанії повідомило виданню Reuters, що закон, який був ухвалений у 2014 році, після анексії Росією Криму, дозволяє особам, які перебувають під санкціями, здійснювати необхідні платежі для утримання активів. Міністерство не підтвердило, чи санкціоновано виплати.

“Платежі відбуваються після того, як деякі західні уряди пообіцяли зробити “удар” по розкішних активах союзників президента Росії Володимира Путіна центральним у своїх зусиллях покарати Москву”, – йдеться у повідомленні.

У березні прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, оголосивши про заморожування однієї яхти в Іспанії, пообіцяв “рішуче і жорстко вдарити по союзниках Путіна”.

Поки що продано лише одну яхту – Axioma, яка була виставлена ​​на аукціон у Гібралтарі в серпні – за розпорядженням банку JP Morgan, а не уряду.

У виданні зауважили, що акціонер російського “Альфа-банку” Олексій Кузьмичов, який перебуває під санкціями, оплачував два свої заморожені судна у Каннах та Антібах відповідно до закону ЄС від 2014 року, який дозволяє платежі за утримання замороженого майна. Своєю чергою, міністерство фінансів Франції підтвердило, що правила ЄС дозволяють такі платежі.

Варто зазначити, що нещодавно у Франції зняли арешт з яхти La Petite Ourse, яка належить Олексію Кузьмичову. Він виграв позов проти французької митниці, яка ще у березі затримала судно.