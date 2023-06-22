Очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час конференції з відновлення України в Лондоні повідомив про надання Києву нової допомоги для оснащення українських шкіл укриттями, підтримки жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених.

Джерело: Хосе Мануель Альбарес у Twitter

За його словами, уряд Іспанії пообіцяв виділити Україні 250 мільйонів євро.

“У тому числі затверджено і нове зобов’язання у розмірі €7 мільйонів. Воно спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік інкубаторами для новонароджених”, – відзначив Альбарес.

Водночас він додав, що країна мобілізує понад 24 тонни гуманітарної допомоги, яку передадуть постраждалим від підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Глава МЗС також наголосив, що Іспанія готова поділитися з Україною досвідом у таких секторах, як інфраструктура, енергетика, водопостачання, санітарія, охорона здоров’я, щоб допомогти у відновленні.

Зауважимо, що федеральний уряд Австрії надасть додатково 18 млн євро для допомоги українцям, постраждалим внаслідок російської агресії.