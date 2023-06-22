Джерело: Хосе Мануель Альбарес у Twitter
За його словами, уряд Іспанії пообіцяв виділити Україні 250 мільйонів євро.
“У тому числі затверджено і нове зобов’язання у розмірі €7 мільйонів. Воно спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік інкубаторами для новонароджених”, – відзначив Альбарес.
Водночас він додав, що країна мобілізує понад 24 тонни гуманітарної допомоги, яку передадуть постраждалим від підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.
Глава МЗС також наголосив, що Іспанія готова поділитися з Україною досвідом у таких секторах, як інфраструктура, енергетика, водопостачання, санітарія, охорона здоров’я, щоб допомогти у відновленні.
Зауважимо, що федеральний уряд Австрії надасть додатково 18 млн євро для допомоги українцям, постраждалим внаслідок російської агресії.
- До 2027 року Європейський Союз покриє 45% всіх потреб щодо фінансування відновлення України.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час Конференції з відновлення України у Лондоні розповів, яку допомогу отримає Українська держава від своїх союзників та міжнародних організацій.
- Європейський інвестиційний банк виділить 840 мільйонів євро на реалізацію у 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.
- У межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що країна спорядить ЗСУ ще чотири танки Leopard 2 та нову партію БТР M-113.