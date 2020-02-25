Епіцентром спалаху коронавірусу в Європі є Італія - понад 150 інфікованих і шість померлих. Тривога з приводу хвороби розпалює істерію та дискримінацію щодо китайців.

Про це пише видання Quartz.

Італійські ЗМІ назівають “полюванням” панічній пошук так званого нульового пацієнта – первого, хто прівіз вірус до країни. Влада нібіто знайшла людину, яка нещодавно їздила до Китаю. Але результати його аналізів виявився негативним.

У відповідь уряд Італії ізолював 11 міст, закрило школи, скасував футбольні матчі і порадило громадянам взагалі не виходити з будинку. Громадяни в паніці спустошили продуктові магазини.

Китайські та азіатські громади піддаються бойкотів, погроз і навіть насильницьким нападам. Маттео Сальвини, лідер ультраправої політичної партії країни, закликав покласти край сполученню між Італією і Китаєм, а також закликав закрити гавані для мігрантів з африканських країн.

Упередження проти китайських громад є проблемою в усьому світі. Наприклад, в Сполучених Штатах жителі уникають ресторанів в китайських кварталах великих міст. Але Італія є особливо благодатним грунтом для такого расизму.

На рубежі 17-го століття Європу охопила чума, Італію в тому числі. І ніде не було такої істерії, як в Мілані, а все через теорію змови, що бере початок в 1300-х роках, коли деякі люди навмисно поширювали хвороби через мазі і порошки, посипаючи стіни і двері будинків.

Тоді в середині 14-го століття у всьому звинуватили єврейські громади. Європейці звинуватили євреїв в спробі вбити всіх християн в Європі, поширюючи хвороба. Навіть заява Папи про те, що єврейський народ не винен, не змогло зупинити напади.

Схоже, італійці, яких вчили цій історії, тепер приречені на її повторення. Подібно єврейським громадам 14-го століття, азіати в Італії тепер стають об’єктом дискримінації і нападів в 21-му.