Десяте загальнонаціональне опитування в умовах війни в Україні зафіксувало, що російська агресія різко змінила погляди українців і сьогодні для 80% опитаних 9 травня – це День пам‘яті, і лише для 15% – День перемоги.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

Варто зазначити, що до 2022 року День Перемоги 9 травня абсолютною більшістю 80% дорослого населення сприймалося як таке, що має значущий символізм. Також у 2022 році для 36% опитаних воно перейшло у розряд пережитків минулого, а для 23% до буденності.

Водночас 78% українців високо оцінюють внесок українського народу у перемогу над фашизмом, а 67% переконані, що саме Україна зробила найбільший внесок в перемогу над Німеччиною у Другій світовій війні. Про Росію такої думки 23%, Білорусь – 24%, інші країни СРСР – 21%. Щодо союзників: про найбільший вклад США говорять 30% українців, Велику Британію – 27%.

На тлі повномасштабної війни відбулося зміщення акценту боротьби українського народу під час війни з прорадянського на проукраїнський. У 2022 році тих, хто вважає, що українці воювали за свою землю стало 44%, за радянську батьківщину – 39%, за звільнення Європи – 7%. Лише 3% вважають, що вони воювали за Сталіна.

Три чверті респондентів вважають, що українські солдати та офіцери захищають сьогодні як народ України, так і народи Європи, і лише 22% – що тільки народ України.

Опитування проводилось 27 квітня 2022 року методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. В опитування взяли учать 1000 респондентів зі всіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу).