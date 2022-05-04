Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”.
Варто зазначити, що до 2022 року День Перемоги 9 травня абсолютною більшістю 80% дорослого населення сприймалося як таке, що має значущий символізм. Також у 2022 році для 36% опитаних воно перейшло у розряд пережитків минулого, а для 23% до буденності.
Водночас 78% українців високо оцінюють внесок українського народу у перемогу над фашизмом, а 67% переконані, що саме Україна зробила найбільший внесок в перемогу над Німеччиною у Другій світовій війні. Про Росію такої думки 23%, Білорусь – 24%, інші країни СРСР – 21%. Щодо союзників: про найбільший вклад США говорять 30% українців, Велику Британію – 27%.
На тлі повномасштабної війни відбулося зміщення акценту боротьби українського народу під час війни з прорадянського на проукраїнський. У 2022 році тих, хто вважає, що українці воювали за свою землю стало 44%, за радянську батьківщину – 39%, за звільнення Європи – 7%. Лише 3% вважають, що вони воювали за Сталіна.
Три чверті респондентів вважають, що українські солдати та офіцери захищають сьогодні як народ України, так і народи Європи, і лише 22% – що тільки народ України.
Опитування проводилось 27 квітня 2022 року методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. В опитування взяли учать 1000 респондентів зі всіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу).
- Нагадаємо, що в Україні зафіксували найнижчий за історію спостережень показник ностальгії за розпадом СРСР. Лише 11% жалкують за ним. Водночас абсолютна більшість – 87% ні.
- Також дев’яте загальнонаціональне опитування, проведене Соцгрупою “Рейтинг”, засвідчило, що 98% українців негативно ставляться до президента РФ Володимира Путіна.
- Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, 80% українців – горді за свою державу. Цей показник значно зріс, у порівнянні з аналогічним показником у серпні 2021 року, коли гордість за Україну відчували 34% громадян.
- Варто зазначити, що за результатами опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” в період з 30 по 31 березня, 95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, проте впевненість у швидкій перемозі “за кілька тижнів” дещо зменшилася з 47% до 35%. Рівень підтримки вступу України до Північноатлантичного альянсу натомість наближається до довоєнного.