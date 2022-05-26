На тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну італійська влада позбавила державних нагород чотирьох російських високопосадовців. Це перші відзнаки, яких росіян позбавили від початку російсько-української війни.

Про це повідомляє ANSA.

Зокрема прем’єр-міністра РФ Михаїла Мішустіна та міністра торгівлі й промисловості Дениса Мантурова позбавили відзнаки кавалера Великого хреста ордена Зірки Італії – “за негідність”.

Також президента банку ВТБ Андрія Костіна та заступника міністра промисловості Віктора Євтухова позбавили державної нагороди командора ордена Зірки Італії.

Такі укази підписав президент Серджіо Маттарелла за пропозицією міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо.

ДОВІДКА. Орденом зірки відзначають італійців, які проживають за кордоном та іноземних громадян за внесок у розвиток дружніх відносин Італії з іншими країнами.