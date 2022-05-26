Про це повідомляє ANSA.
Зокрема прем’єр-міністра РФ Михаїла Мішустіна та міністра торгівлі й промисловості Дениса Мантурова позбавили відзнаки кавалера Великого хреста ордена Зірки Італії – “за негідність”.
Також президента банку ВТБ Андрія Костіна та заступника міністра промисловості Віктора Євтухова позбавили державної нагороди командора ордена Зірки Італії.
Такі укази підписав президент Серджіо Маттарелла за пропозицією міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо.
ДОВІДКА. Орденом зірки відзначають італійців, які проживають за кордоном та іноземних громадян за внесок у розвиток дружніх відносин Італії з іншими країнами.
- Нагадаємо, що очільник італійського уряду Маріо Драгі закликав продовжувати санкційний тиск на Росію, щоб посадити її за стіл перемовин щодо припинення війни в Україні.
- Зокрема 6 травня італійський уряд наказав поліції конфіскувати шестипалубну яхту “Шахерезада”, вартість якої становить близько 700 000 000 доларів. За даними ЗМІ, ця яхта пов’язана з президентом РФ Володимиром Путіним.
- Також Італія спорядила і відправила Україні 45 пожежних машин. Їх незабаром доставлять для потреб українських рятувальників.
- Раніше у міністерстві екології Італії оцінили ймовірність повної відмови від імпорту російських енергоносіїв і дійшли висновку, що це можливо реалізувати до середини 2024 року.