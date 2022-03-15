Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Найбільше залежні від Росії, крім UniCredit, — французький Societe Generale разом із австрійським Raiffeisen. Італійська компанія управляє 14-м за величиною банком країни. Їхня присутність в РФ має значний транскордонний ризик збитків у розмірі 7,4 млрд євро. Такий сценарій можливий в найгіршому випадку для компанії.

“Ми завершуємо терміновий огляд країни і розглядаємо можливість виходу”, – заявила генеральний директор Андреа Орсель на Європейській фінансовій конференції Morgan Stanley в Лондоні.

Підрозділ UniCredit в РФ має кредити на суму близько 8 млрд євро. Сама установа фінансується коштом місцевих депозитів. Збитки від відмови бізнесу можуть досягти 1,9 млрд євро, проте транскордонні ризики і деривативи додають до рахунку ще 5,5 млрд євро.