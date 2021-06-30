Про це повідомив директор департаменту Олександр Бевз на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, звільняються дев’ять співробітників: сам Бевз, заступниця директора Катерина Жебанова, начальник управління ліцензування банків і кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко, начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль, начальник управління ліцензування фінансових компаній Вадим Романюк, заступник начальника експертно-аналітичного управління Дарина Дашкевич та головні експерти цього управління Євген Воробйов і Стефаній Дженко.

“Наша команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення. […] Ми щиро любимо НБУ і хочемо надалі в ньому працювати. Однак, продовження нашої роботи в Національному банку наразі є неможливим. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України”, – пояснив Бевз.

За його словами, для команди надкритичними є такі речі: прозоре прийняття та своєчасне оформлення рішень; незалежна робота колегіальних органів регулятора, в першу чергу, наглядових комітетів; невтручання у наглядові процеси як ззовні, так і зсередини; своєчасна і неупереджена комунікація регулятора з приводу його рішень та автономія департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

“Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору. Нам щиро шкода, що нині ми не можемо продовжити свою роботу, в яку ми віримо і завжди намагаємось робити якісно, професійно, з максимальною лояльністю до нашої Інституції та держави. Наші повноваження пов’язані з критично важливою частиною роботи НБУ: доступ на ринок нових компаній, погодження керівників банків, дозволи на купівлю банків і фінансових компаній, а також злиття та поглинання, оцінка корпоративного управління та структур власності і багато іншого. Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе”, – наголосив директор департаменту.

Голова фракції “Голосу” в парламенті Ярослав Железняк зазначив, що це погана новина та сигнал.

“Знаю дуже добре частину команди. Скажу відверто, у далекому 2019-ому ми пропонували увійти у виборчий список “Голосу”, але любов до НБУ перемогла. Незалежність регулятора є однією із головних умов збереження репутації країни й тому такі новини справді викликають і купу питань і занепокоєння“, – додав він.