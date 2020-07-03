Ексголова Національного банку України Яків Смолій заявив, що представники влади вимагали від нього приймати економічно необґрунтовані рішення, які могли завдати шкоди економіці країни: зокрема, друкувати гроші і змінити курс гривні.

Про це він поінформував, виступаючи з трибуни Верховної Ради і згодом на брифінгу для ЗМІ.

За словами Смолія, пропозиції “залити економіку грішми” і змінити курс національної валюти звучали на нарадах з нардепами, представниками Уряду та президента.

“Я хочу вам розповісти, що протягом останнього року на нарадах за участю народних депутатів, представників Кабінету Міністрів, прем’єр-міністра, президента неодноразово в бік Національного банку звучали заклики: “залити економіку грішми”, скасувати базельські принципи регулювання банківської системи, встановити курс , щоб “експортерам було краще”, поставити інфляцію 11 % і курс 30 (гривень за долар), тому що такі параметри закладені в державний бюджет”, – наголосив Смолій.

Він уточнив, що це спонукало його написати заяву про відставку.

(На відео – з 4 год. 42 хв.)

Після свого звільнення Яків Смолій дав брифінг для ЗМІ, на якому деталізував вимоги влади, які висувалися до НБУ.

Це наступні вимоги: • друкувати гроші (“залити економіку грішми”); • змінити регуляторні акти НБУ, щоб не регулювати банківський сектор; • встановити курс валют, вигідний окремому сектору економіки або експортерам; • підняти рівень інфляції до 11 %; • встановити курс національної валюти на рівні 30 гривень/долар.

“На багатьох нарадах за участю нардепів, представників Уряду, прем’єр-міністра і президента звучали тези про те, що НБУ повинен “залити економіку грішми”. Що Нацбанк повинен змінити наші регуляторні акти, побудовані за базельським принципом, щоб не регулювати банківський сектор. Встановити курс, вигідний окремому сектору економіки або експортерам. І доходило до того, що нам говорили: “Ми заклали в бюджет інфляцію 11 % і курс 30, а ви не хочете цього робити”. Я це розцінюю як тиск “, – зазначив Смолій.

Він додав, що протягом тривалого часу щодо Нацбанку здійснювалися систематичний політичний тиск і цькування.

(На відео – з 5:00)