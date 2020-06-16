Про це повідомила народна депутатка від “Голосу” Олександра Устінова.
Це майже в два рази більше, ніж виплатили лікарям за боротьбу з коронавірусом (1,5 млрд грн)
“Для розуміння, спецоперація – “злови чоловіка в трусах”, участь в якій брали 10 поліцейських, обійшлася нам приблизно в 93 тис грн. Поліцейська держава, це коли гроші виділяються не на лікарів, хворих і немічних, а на ментів, щоб закривати всім роти”, – зазначила нардеп.
10 червня Кабінет Міністрів на засіданні виділив 2,7 млрд гривень Міністерству внутрішніх справ на доплати для зайнятих у боротьбі з коронавірусом працівникам.
Зокрема, Апарату МВС виділили 171 081,6 тис. грн,
Нацгвардії ― 125 105,5 тис. грн,
Адміністрації Державної прикордонної служби ― 103 774,7 тис. грн,
Державній службі з надзвичайних ситуацій ― 51 302,5 тис. грн,
Нацполіції ― 2 249 861 тис. грн.
- Міністерство внутрішніх справ України в травні звернулося з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо питання надання суми в розмірі 2,5 млрд грн на доплати працівникам МВС на час карантину.
- Раніше столична поліця затримала чоловіка, який уплав дістався до Гідропарку після того, як його не пропустили на спортивний майданчик. У суді відмовилися розглядати справу українця, який уплав дістався до київського Гідропарку і був затриманий поліцією нібито за порушення карантину.