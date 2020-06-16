Зі спецфонду COVID-19 забрали 2,6 млрд грн на доплати правоохоронцям за їх роботу в умовах епідемії.

Про це повідомила народна депутатка від “Голосу” Олександра Устінова.

Це майже в два рази більше, ніж виплатили лікарям за боротьбу з коронавірусом (1,5 млрд грн)

“Для розуміння, спецоперація – “злови чоловіка в трусах”, участь в якій брали 10 поліцейських, обійшлася нам приблизно в 93 тис грн. Поліцейська держава, це коли гроші виділяються не на лікарів, хворих і немічних, а на ментів, щоб закривати всім роти”, – зазначила нардеп.

10 червня Кабінет Міністрів на засіданні виділив 2,7 млрд гривень Міністерству внутрішніх справ на доплати для зайнятих у боротьбі з коронавірусом працівникам.

Зокрема, Апарату МВС виділили 171 081,6 тис. грн,

Нацгвардії ― 125 105,5 тис. грн,

Адміністрації Державної прикордонної служби ― 103 774,7 тис. грн,

Державній службі з надзвичайних ситуацій ― 51 302,5 тис. грн,

Нацполіції ― 2 249 861 тис. грн.