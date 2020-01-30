Через можливу присутність інфекції китайського коронавірусу на круїзному лайнері в Італії застрягли 6000 людей.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.



Уточнюється, що двоє туристів з Китаю прибули до Італії і піднялися на борт лайнера “Коста Смеральда” в порту Савони 25-го січня.



Пізніше китайці відчули симптоми вірусної інфекції: високу температуру і ускладнення дихання.

Відзначається, що на своєму маршруті корабель вже відвідував французький Марсель, іспанські Барселону і Пальму, а тепер зупинився в порту італійського міста Сівітавеккіа, що на північ від Риму.

В даний момент нікому з пасажирів не дозволяють залишати корабель до того моменту, поки китайських туристів перевіряють на можливе зараження атиповим коронавірусом.

В компанії повідомили, що для з’ясування обставин потрібно “декілька годин”.

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