Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що двоє туристів з Китаю прибули до Італії і піднялися на борт лайнера “Коста Смеральда” в порту Савони 25-го січня.
Пізніше китайці відчули симптоми вірусної інфекції: високу температуру і ускладнення дихання.
Відзначається, що на своєму маршруті корабель вже відвідував французький Марсель, іспанські Барселону і Пальму, а тепер зупинився в порту італійського міста Сівітавеккіа, що на північ від Риму.
В даний момент нікому з пасажирів не дозволяють залишати корабель до того моменту, поки китайських туристів перевіряють на можливе зараження атиповим коронавірусом.
В компанії повідомили, що для з’ясування обставин потрібно “декілька годин”.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- 28 січня повідомлялося, що до кінця цього тижня, або на початку наступного, Україна отримає спеціальні тест-системи, які сприятимуть діагностиці можливого зараження китайським коронавірусом 2019 nCoV.
- Раніше міністр охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін підтвердила інформацію про п’ятий випадок зараження коронавірусом на території країни.