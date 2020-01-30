Про це повідомляє місцеве видання Le Figaro.
Чиновниця повідомила, що захворіла донька 80-річного громадянина Китаю. Його госпіталізували напередодні, 28 січня.
На даний момент пацієнтка перебуває в лікарні Біша в Парижі. Поки що її стан кваліфікують як важкий, вона в реанімації.
Варто зазначити, що її батько прибув до Франції 23 січня. Через кілька днів він звернувся у відділення швидкої допомоги в Парижі.
Медики розповіли, що у пацієнта в той момент була висока температура, але при цьому не було ознак кашлю або проблем з диханням. Через три дні його стан значно погіршився. На даний момент він в реанімації, підключений до апарату “штучної вентиляції” легень.
До слова, чоловік живе в Китаї в місті, в 300 км на північ від Уханю.
25 січня під Франції підтвердили перші три випадки зараження новим китайським коронавірусів nCoV-2019.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 січня відправився в Китай в зв’язку зі спалахом коронавируса нового типу.
- За інформацією міністерства охорони здоров’я, станом на 26 січня в Україні ще не зафіксовано випадків зараження новим коронавірусів nCoV 2019.
- 28 січня повідомлялося, що до кінця цього тижня, або на початку наступного, Україна отримає спеціальні тест-системи, які сприятимуть діагностиці можливого зараження китайським коронавірусом 2019 nCoV.