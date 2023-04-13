Про це інформує The Times of Israel.
Як зазначається, таку заяву зробили у канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Допомога включає подовження терміну візи, медичного страхування та соціального забезпечення. У заяві не повідомляється, на який час продовжили допомогу переселенцям з України.
Додамо, що за словами Нетаньягу, уряд країни не ухвалював рішення про передачу Україні летального озброєння.
Зазначено, що в секретних документах Пентагону, які нещодавно просочилися в соціальні мережі, говорилося, що Ізраїль, ймовірно, розгляне можливість надання Україні летального озброєння, проте за певних умов: у разі посилення тиску з боку США або ж погіршення зв’язків із Росією.
Коментуючи інформацію про те, що Ізраїль нібито може спорядити летальну зброю Україні, Нетаньягу наголосив, що такого рішення уряд країни не приймав.
Однак, нагадаємо, що надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський запевнив, що в межах гуманітарних програм Ізраїль готовий надавати допомогу в навчанні українських медичних працівників навичкам фізичної реабілітації постраждалих.
- Ізраїль нещодавно схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем захисту від дронів, які могли б допомогти Україні протистояти іранським безпілотникам.
- 3 березня до Ізраїля з неоголошеним візитом прибув високопоставлений генерал США Марк Міллі. Ізраїль заявив йому, що бачить необхідність співпрацювати проти Ірану.
- Наприкінці лютого Ізраїль продовжив візи для громадян України, що перебувають у країні, до 30 квітня 2023 року.