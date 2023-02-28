Ізраїль продовжив візи для громадян України, що перебувають у країні, до 30 квітня 2023 року.

Про це йдеться на сайті Управління з питань населення та імміграції Ізраїлю.

Заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі. Відтак, туристичні візи для громадян України, що перебувають в Ізраїлі, продовжено до 30 квітня 2023 року.

Зокрема, візи будуть продовжені автоматично для всіх українців, які перебували в Ізраїлі законним чином на момент початку повномасштабної війни РФ.

Окрім того, роботодавці громадян України, які перебувають в Ізраїлі за туристичною візою, можуть не боятися штрафів, якщо їхній працівник перебуває в Ізраїлі понад 90 днів.

Згідно з новим розпорядженням, роботодавець не отримає штрафу лише в тому випадку, якщо його працівник в’їхав до Ізраїлю до 30 вересня 2022 року.

Зазначимо, що 16 лютого посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу, яку раніше було зупинено через широкомасштабне вторгнення РФ.

“Над посольством в Україні знову майорить прапор Ізраїлю. Вперше з початку широкомасштабної війни сьогодні я знову повністю відкрив посольство Ізраїлю в Києві з послом Михайлом Бродським”, – написав очільник МЗС Ізраїлю.

А також додав, що Україна є другом Ізраїлю, і подальша робота посольства та його співробітників, які тут працюють у складних умовах, сприятиме зміцненню відносин між країнами.

Крім того, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який 16 лютого перебував з візитом у Києві, заявив, що Ізраїль підтримає запропоновану президентом України Володимиром Зеленським формулу миру.

Під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою Коен сказав, що Ізраїль підтримає українську мирну ініціативу в ООН і допоможе отримати до 200 мільйонів доларів на розбудову охорони здоров’я та інфраструктури.

Коен підкреслив, що Ізраїль залишається “твердо солідарним з народом України” і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, натомість у контексті своєї заяви про Росію він не згадав.