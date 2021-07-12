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Ізраїль дозволив введення третьої дози вакцини Pfizer, але не для всіх

У неділю, 11 липня, міністерство охорони здоров’я Ізраїлю схвалило введення третьої дози вакцини проти коронавірусу Pfizer. Її пропонуватимуть дорослим зі слабкою імунною системою.

Понеділок, 12 липня 2021, 19:24

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Міністерка охорони здоров’я Ніцан Горовіц заявила, що дорослі з порушеною імунною системою, які отримали дві дози вакцини Pfizer, можуть отримати бустерний укол.

Таке рішення прийняли на тлі збільшення випадків зараження через поширення агресивного штаму Delta.

Водночас країна все ще оцінює необхідність введення третьої дози цієї вакцини усім пацієнтам.

Водночас Pfizer та BioNTech заявили, що протягом кількох тижнів проситимуть американські та європейські регулятори дозволити додаткові щеплення. Компанії посилаються на підвищений ризик зараження через пів року після повної вакцинації (дві дози). 

Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

  • Раніше міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило, що виявило невелику кількість випадків міокардиту, що спостерігається в основному у молодих людей, які отримали вакцину Pfizer проти COVID-19.
  • В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США додали попередження до інформаційних бюлетенів для пацієнтів, які вже отримали чи збираються отримати щеплення проти коронавірусу компаній Pfizer та Moderna. Вони можуть спричинити проблеми з серцем.
  • Комітет з безпеки Європейського медичного регулятора (EMA) дійшов висновку, що міокардит і перикардит можуть виникати досить рідко після вакцинації проти коронавірусу препаратами Pfizer і Moderna.
Теги: COVID-вакцина, Pfizer, Ізраїль

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