Про це пише щоденна американська газета The New Yourk Times.
Починаючи з 2019 року Україна намагається переконати Ізраїль видати ліцензію на шпигунське програмне забезпечення для використання в Україні. Водночас NSO Group, діяльність якої регулюється Міністерством оборони Ізраїлю, не отримала дозволу на продаж шпигунського ПЗ в Україну.
Рішення Ізраїлю викликало в українських посадовців “збентеження”, адже так і не отримали повної інформації щодо того, чому Україні було відмовлено у доступі.
За інформацією від джерел, близьких до цього питання, рішення зображає небажання конфліктувати у сфері розвідки з РФ. Ізраїль побоюється, що надання Україні можливості прослуховувати російські номери мобільних телефонів через Pegasus розглядатиметься як акт агресії проти російських спецслужб.
Довідка. Програмне забезпечення Pegasus вважається однією з найкращих шпигунських програм для смартфонів. Стеження може проводитись у режимі реального часу з обходом шифрування месенджерів. Pegasus отримує доступ до мікрофона і відеокамери, що дозволяє підслуховувати та підглядати за власниками пристроїв, а також копіює відправлені та отримані повідомлення. Окрім цього, програма дозволяє відстежувати місцеперебування телефонів.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нагадав членам Парламенту, уряду та народу Ізраїлю, що народ України під час Другої світової війни зробив свій вибір, рятуючи євреїв. За його словами, наразі такий самий вибір стоїть перед ізраїльтянами.
- Водночас Ізраїль став першою країною, яка відкрила польовий шпиталь у Львівській області. Він розташовується у місті Мостиська.
- Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський пояснив, чому країна досі відмовляється від постачання зброї Україні та не приєднується до санкцій проти РФ. Також стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю змінило правила в’їзду громадян України до країни.
- 20 березня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що кампанія Путіна в Україні “застопорилася”, тому він вдався до “огидних” нападів на цивільне населення.