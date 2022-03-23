Про це пише щоденна американська газета The New Yourk Times.

Починаючи з 2019 року Україна намагається переконати Ізраїль видати ліцензію на шпигунське програмне забезпечення для використання в Україні. Водночас NSO Group, діяльність якої регулюється Міністерством оборони Ізраїлю, не отримала дозволу на продаж шпигунського ПЗ в Україну.

Рішення Ізраїлю викликало в українських посадовців “збентеження”, адже так і не отримали повної інформації щодо того, чому Україні було відмовлено у доступі.

За інформацією від джерел, близьких до цього питання, рішення зображає небажання конфліктувати у сфері розвідки з РФ. Ізраїль побоюється, що надання Україні можливості прослуховувати російські номери мобільних телефонів через Pegasus розглядатиметься як акт агресії проти російських спецслужб.

Довідка. Програмне забезпечення Pegasus вважається однією з найкращих шпигунських програм для смартфонів. Стеження може проводитись у режимі реального часу з обходом шифрування месенджерів. Pegasus отримує доступ до мікрофона і відеокамери, що дозволяє підслуховувати та підглядати за власниками пристроїв, а також копіює відправлені та отримані повідомлення. Окрім цього, програма дозволяє відстежувати місцеперебування телефонів.