Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у Twitter.
Офіційна церемонія відкриття відбудеться сьогодні. Також Україну може відвідати прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет. Поки незрозуміло, коли може відбутися візит, проте на меті продемонструвати підтримку.
The Times of Israel зазначили, що Беннет приїде до Києва не “заради фотосесії”. Візит може відбутися тільки, якщо РФ та Україна будуть близькими до досягнення мирної угоди, тоді прем’єр допоможе їм дійти до фінішу. Поки співробітники служби безпеки Ізраїлю вважають такий візит “кошмаром” через регулярні обстріли столиці.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагадав членам Парламенту, уряду та народу Ізраїлю, що народ України під час Другої світової війни зробив свій вибір, рятуючи євреїв. За його словами, наразі такий самий вибір стоїть перед ізраїльтянами.
- Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський пояснив, чому країна досі відмовляється від постачання зброї Україні та не приєднується до санкцій проти РФ. Також стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю змінило правила в’їзду громадян України до країни.
- Ізраїль не скасовував дію Угоди про безвізовий в’їзд для туристів, а нововведення з отриманням спецдозволів на виліт є тимчасовим заходом, щоб впорядкувати в’їзд біженців та репатріантів з України.