Ізраїль став першою країною, яка відкрила польовий шпиталь у Львівській області. Він розташовується у місті Мостиська.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у Twitter.

Офіційна церемонія відкриття відбудеться сьогодні. Також Україну може відвідати прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет. Поки незрозуміло, коли може відбутися візит, проте на меті продемонструвати підтримку.

The Times of Israel зазначили, що Беннет приїде до Києва не “заради фотосесії”. Візит може відбутися тільки, якщо РФ та Україна будуть близькими до досягнення мирної угоди, тоді прем’єр допоможе їм дійти до фінішу. Поки співробітники служби безпеки Ізраїлю вважають такий візит “кошмаром” через регулярні обстріли столиці.