Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
“Реакція Дмитра Гордона на наше інтерв’ю смішна. Я думала, він серйозний журналіст … Але, виявляється, він всього лише “спецагент” СБУ. Ким тільки не назвешся, щоб вижити в сьогоднішній Україні. Кажу ж, в Криму спокійніше, приїжджайте”, – написала Поклонська.
Також вона зазначила, що ще не все розповіла для того, щоб відправляти цю справу до Гааги.
“Стосовно флешки для Гааги … Не поспішайте – я ще не все розповіла”, – додала Поклонська.
- 18 травня, журналіст Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником ФСБ, з одним з ватажків бойовиків “ДНР” в 2014 році, так званим міністром оборони “ДНР” Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Тижнем раніше Гордон записав інтерв’ю з “ексгенпрокуроркою” Криму, депутаткою Держдуми РФ Наталією Поклонською.
- Увечері 18 травня під офісом видання “Гордон” пройшли кілька акцій протесту через скандальні інтерв’ю Дмитра Гордона.
- Своєю чергою Гордон заявив, що інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним були зняті їм за сприяння українських правоохоронців.
- Натомість в СБУ повідомили, що Гордон сам ініціював інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним.