Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Реакція Дмитра Гордона на наше інтерв’ю смішна. Я думала, він серйозний журналіст … Але, виявляється, він всього лише “спецагент” СБУ. Ким тільки не назвешся, щоб вижити в сьогоднішній Україні. Кажу ж, в Криму спокійніше, приїжджайте”, – написала Поклонська.

Також вона зазначила, що ще не все  розповіла для того, щоб відправляти цю справу до Гааги.

“Стосовно флешки для Гааги … Не поспішайте – я ще не все розповіла”, – додала Поклонська.