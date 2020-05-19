"Ексгенпрокурорка" Криму та депутатка Держдуми РФ Наталія Поклонська прокоментувала слова українського журналіста Дмитра Гордона про те, що інтерв'ю він робив у співпраці зі спецслужбами.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Реакція Дмитра Гордона на наше інтерв’ю смішна. Я думала, він серйозний журналіст … Але, виявляється, він всього лише “спецагент” СБУ. Ким тільки не назвешся, щоб вижити в сьогоднішній Україні. Кажу ж, в Криму спокійніше, приїжджайте”, – написала Поклонська.

Також вона зазначила, що ще не все розповіла для того, щоб відправляти цю справу до Гааги.

“Стосовно флешки для Гааги … Не поспішайте – я ще не все розповіла”, – додала Поклонська.