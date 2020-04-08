Про це повідомляє американська медіакомпанія CNN.
Особи, які легально працюють в секс-індустрії Японії, зможуть отримати допомогу в рамках урядового пакету економічної допомоги. Про це заявив міністр охорони здоров’я і праці Казунобу Като у вівторок.
Відзначимо, що план економічної допомоги в Японії спочатку був розкритикований опозицією, зокрема через професійну дискримінацію. Початковий план економічних заходів не передбачував дотації ресторанам, барам і сфері розваг для дорослих.
Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про введення надзвичайного стану до 6 травня у зв’язку з коронавірусом, але режим не передбачає жорстких обмежень.
- В Японії виділили 1 мільярд доларів США для боротьби з наслідками коронавіруса.
- Раніше повідомлялося, що відкриті через місяці карантину туристичні місця в Китаї переповнені людьми, незважаючи на те, що медики побоюються третьої хвилі COVID-19.
- Майже два місяці китайська влада приховували інформацію про поширення коронавірусу COVID-19. Китай неодноразово і переконливо наполягав на тому, що передача коронавірусу від людини до людини неможлива. Детальну хронологію брехні китайської влади склав американський журнал National Review.