Підприємства секс-індустрії, які працюють в Японії легально, отримають економічну підтримку від уряду на період обмежень, введених через епідемію коронавіруса.

Про це повідомляє американська медіакомпанія CNN.

Особи, які легально працюють в секс-індустрії Японії, зможуть отримати допомогу в рамках урядового пакету економічної допомоги. Про це заявив міністр охорони здоров’я і праці Казунобу Като у вівторок.

Відзначимо, що план економічної допомоги в Японії спочатку був розкритикований опозицією, зокрема через професійну дискримінацію. Початковий план економічних заходів не передбачував дотації ресторанам, барам і сфері розваг для дорослих.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про введення надзвичайного стану до 6 травня у зв’язку з коронавірусом, але режим не передбачає жорстких обмежень.