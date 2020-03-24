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Експерт розповів, скільки тестів на коронавірус доставили в Україну

Експерт в галузі охорони здоров'я Павло Поламарчук розповів, скільки тестів на коронавірус було доставлено в Україну.

Вівторок, 24 березня 2020, 13:59

Про це він розповів #Буквам.

У підсумку, в літаку прибуло 250 000 швидких тестів і 521 набір ПРЛ, чого вистачить на 50 000 зразків, підкреслив він.

За словами Поламарчука, для діагностування атипового коронавірусу потрібні і експрестести, і ПРЛ (полімеразна ланцюгова реакція вид тексту Ред.), і лабораторні тести і тестипідтвердження.

Теги: коронавірус, тесты

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