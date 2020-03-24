Експерт розповів, скільки тестів на коронавірус доставили в Україну

Про це він розповів #Буквам.
“У підсумку, в літаку прибуло 250 000 швидких тестів і 521 набір ПРЛ, чого вистачить на 50 000 зразків“, – підкреслив він.
За словами Поламарчука, для діагностування атипового коронавірусу потрібні і експрес–тести, і ПРЛ (полімеразна ланцюгова реакція – вид тексту – Ред.), і лабораторні тести і тести–підтвердження.
- Раніше повідомляли, що міністр охорони здоров’я Ілля Ємець закликав ввести в Україні надзвичайний стан для запобігання поширенню коронавірусу.
- У кількох областях України введено режим надзвичайної ситуації. #Букви розповідали, що це означає.
- Вчора прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на цьому тижні немає необхідності вводити надзвичайний стан в країні через COVID-19.