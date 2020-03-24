Експерт розповів, скільки тестів на коронавірус доставили в Україну

Експерт в галузі охорони здоров'я Павло Поламарчук розповів, скільки тестів на коронавірус було доставлено в Україну.

Про це він розповів #Буквам.

“У підсумку, в літаку прибуло 250 000 швидких тестів і 521 набір ПРЛ, чого вистачить на 50 000 зразків“, – підкреслив він.

За словами Поламарчука, для діагностування атипового коронавірусу потрібні і експрес–тести, і ПРЛ (полімеразна ланцюгова реакція – вид тексту – Ред.), і лабораторні тести і тести–підтвердження.