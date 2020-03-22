Про це сказав прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конті під час телезвернення напередодні в суботу, пише видання TheLocal.

“Рішення, прийняте урядом, полягає в тому, щоб припинити всю виробничу діяльність на всій території, яка не є критично необхідною або незамінною, щоб гарантувати нам основні товари і послуги”, – сказав Джузеппе Конті.

Глава уряду Італії підкреслив, що продукти харчування та аптеки будуть залишатися відкритими. При цьому він не уточнив, які саме сфери призупинять свою роботу.

“Ми уповільнюємо виробничий двигун країни, але не зупиняємо його”, – сказав Конті.

Відзначимо, Італія залишається епіцентром спалаху коронавірусу в Європі. Зокрема, за останню добу від зараження коронавірусів померли 793 людини.