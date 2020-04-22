Про це він поінформував у фільмі “Рік президента Зеленського”, показаному в ефірі українських телеканалів, повідомляють #Букви.
“Я досі не розумію, навіщо нам стільки правоохоронних органів. Це означає, що у нас це було зроблено для розмивання відповідальності… Це хаос. Правоохоронний хаос”, – зазначив Зеленський.
Він висловив упевненість, що з часом кількість таких органів все ж буде скорочена.
“Коли ми перевантажимо всі правоохоронні органи, я впевнений, що держава прийде до того, що кількість цих правоохоронних відповідальностей скоротиться в нашій країні. Щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини, і вони несуть повну відповідальність за криміногенну ситуацію, за те, що всі хабарники, авторитети, бандити сядуть до в’язниці”, – наголосив Зеленський.
(На відео – з 15:10)
- Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував роботу силовиків і нагадав про необхідність “посадок”. Він також відзначав відсутність реальних результатів правоохоронних органів у боротьбі з корупцією.
- Більшість українців не бачать успіхів нової влади в боротьбі з корупцією у вищих ешелонах та розслідуванні резонансних кримінальних справ. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).