Про це він поінформував у фільмі “Рік президента Зеленського”, показаному в ефірі українських телеканалів, повідомляють #Букви.

“Я досі не розумію, навіщо нам стільки правоохоронних органів. Це означає, що у нас це було зроблено для розмивання відповідальності… Це хаос. Правоохоронний хаос”, – зазначив Зеленський.

Він висловив упевненість, що з часом кількість таких органів все ж буде скорочена.

“Коли ми перевантажимо всі правоохоронні органи, я впевнений, що держава прийде до того, що кількість цих правоохоронних відповідальностей скоротиться в нашій країні. Щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини, і вони несуть повну відповідальність за криміногенну ситуацію, за те, що всі хабарники, авторитети, бандити сядуть до в’язниці”, – наголосив Зеленський.

(На відео – з 15:10)