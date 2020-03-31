Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Трамп пояснив, що в понеділок надійшла гуманітарна допомога від Росії і Китаю.
Такі дії він назвав “дуже милими”, зазначивши, що був “приємно здивований”.
“Китай надіслав нам дещо, і це приголомшливо. Росія також надіслала нам великий літак речей, медичного обладнання, це було дуже мило. Я був здивований, дійсно дуже приємно здивований”, – розповів Трамп.
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