Президент США Дональд Трамп відреагував на отримання гуманітарної допомоги від Російської Федерації в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Трамп пояснив, що в понеділок надійшла гуманітарна допомога від Росії і Китаю.

Такі дії він назвав “дуже милими”, зазначивши, що був “приємно здивований”.

“Китай надіслав нам дещо, і це приголомшливо. Росія також надіслала нам великий літак речей, медичного обладнання, це було дуже мило. Я був здивований, дійсно дуже приємно здивований”, – розповів Трамп.