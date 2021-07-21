Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження щодо проведення аудиту Державної фіскальної служби (ДФС) перед ліквідацією цього відомства та запуском Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

Як уточнив на засіданні прем’єр Денис Шмигаль, для аудиту ДФС відводиться місяць (до 25 серпня 2021 року).

“Не менш важлива реформа, направлена на покращення інвестиційного клімату, – це створення Бюро економічної безпеки. Новий орган має забезпечити зовсім іншу якість розслідувань економічних злочинів.. Конкурс на директора Бюро вже розпочався, а робота відомства стартує вже цієї осені. Воно замінить Державну фіскальну службу, яка буде ліквідована. Щоб увесь процес пройшов планомірно і злагоджено, до 25 серпня повинен бути проведений аудит матеріально-технічних ресурсів ДФС“, – зазначив Шмигаль.

(На відео – з 6:50)

Згідно із розпорядженням Кабміну, йдеться про аудит матеріально-технічних ресурсів, озброєння та спеціальних засобів Державної фіскальної служби.

У робочу групу, яка проводитиме аудит, увійдуть представники Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Державної аудиторської служби, Державної податкової служби, Державної митної служби, Національної поліції та Фонду державного майна.

Нагадаємо, що Верховна Рада 28 січня цього року підтримала законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки України.

Документ передбачає створення БЕБ як державного правоохоронного органу, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності (тобто в сфері економіки).

Бюро буде створено замість податкової міліції.

Бюро економічної безпеки має запрацювати 25 вересня цього року. Водночас Державна фіскальна служба припинить своє існування.