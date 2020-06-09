Про це повідомили в Офісі Президента.
У вівторок, 9 червня, президент Володимир Зеленський зустрівся з членами Кабінету Міністрів України, представниками парламентських комітетів, а також керівництвом правоохоронних органів.
Під час зустрічі Зеленський нагадав, що Верховна Рада не підтримала першу редакцію Програми діяльності Кабінету Міністрів України, а також поінформував, що уряд готовий до кінця цього тижня представити оновлений варіант програми дій.
“Парламентські комітети висловили численні зауваження та пропозиції. Багато критики надійшло від депутатів “Слуги Народу”. Як поінформував Прем’єр-міністр, уряд уважно опрацював усі конструктивні пропозиції та готовий цього тижня представити парламенту оновлену Програму дій уряду 2.0″, — заявив Володимир Зеленський.
Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде просити винести нову програму на розгляд парламенту 18-19 червня.
“Це структурний документ, який складається з двох розділів. Перший – це антикризовий розділ. Другий – довгострокові пріоритети діяльності уряду. Кожен з розділів збігається з тими напрямками стратегії, які є в міністерствах. Кожен розділ містить очікувані результати й показники, як і належить для такої програми”, — запевнив Шмигаль.
- Раніше на сайті Верховної Ради оприлюднили програму діяльності Кабінету Міністрів, в якій йшлося, що, реагуючи на поточні виклики, “Уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19”. Документ складався з 9 сторінок і не містив конкретики або детального плану дій по кожному напрямку.
- 29 квітня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики відправив документ на доопрацювання.
- 4 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Верховну Раду відправити програму діяльності Уряду на доопрацювання і парламент зробив це.
- 2 червня фракція “Європейської Солідарності” прийняла рішення ініціювати відставку всього складу Кабінету Міністрів Дениса Шмигаль.