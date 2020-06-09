Президент Володимир Зеленський після зустрічі з членами Кабінету Міністрів повідомив, що уряд готовий до кінця цього тижня представити оновлений варіант програми дій.

Про це повідомили в Офісі Президента.

У вівторок, 9 червня, президент Володимир Зеленський зустрівся з членами Кабінету Міністрів України, представниками парламентських комітетів, а також керівництвом правоохоронних органів.

Під час зустрічі Зеленський нагадав, що Верховна Рада не підтримала першу редакцію Програми діяльності Кабінету Міністрів України, а також поінформував, що уряд готовий до кінця цього тижня представити оновлений варіант програми дій.

“Парламентські комітети висловили численні зауваження та пропозиції. Багато критики надійшло від депутатів “Слуги Народу”. Як поінформував Прем’єр-міністр, уряд уважно опрацював усі конструктивні пропозиції та готовий цього тижня представити парламенту оновлену Програму дій уряду 2.0″, — заявив Володимир Зеленський.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде просити винести нову програму на розгляд парламенту 18-19 червня.