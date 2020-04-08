Кабмін послабив карантин: заборону чого скасували

Кабінет Міністрів розширив перелік об'єктів, яким можна працювати під час карантину.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Facebook.

Як зазначив прем’єр, змінами уточнюється перелік об’єктів, які можуть працювати під час карантину, а також категорії людей 60 років і старше, які не підлягають самоізоляції.

Згідно зі змінами під час карантину дозволена робота об’єктів:

Поштової і кур’єрської діяльності;

Будівельних робіт;

Із збирання і заготівлі відходів;

Установи торгівлі будівельними матеріалами;

Хімчистки.

Також в Кабміні роз’яснили, які категорії людей 60 років і старше не потребують самоізоляції:

Держчиновники, депутати всіх рівнів, мери, судді та інші особи, на яких поширюється дія закону “Про протидію корупції”;

Військовослужбовці, співробітники Збройних сил України та інші правоохоронці;

Особи, які беруть участь в заходах по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу;

Особи, які забезпечують діяльність критичних підприємств.

Крім цього уряд затвердив порядок обов’язкового поміщення на обсервацію (самоізоляцію) осіб, які в’їхали на територію України. При цьому органи місцевого самоврядування мають право здійснювати витрати на проживання громадян в обсерваторах за рахунок коштів місцевих бюджетів.