30 червня Кабінет міністрів призначив Олену Думу на посаду голови АРМА, проте декілька посадовців висловили свої обурення щодо цього рішення.

Повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram

28 червня переможницею відбору на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Конкурсна комісія оголосила колишню заступницю голови Чернігівської обласної державної адміністрації Олену Думу. За неї проголосували 6 із 8 членів комісії.

29 червня один із членів комісії — Дмитро Остапенко повідомив, що відкликає свій голос за Олену Думу.

“Я відкликаю свій голос з мотивів відсутності у мене на момент голосування повної інформації щодо кандидата, яка має вирішальне для мене значення та яка мене приголомшила”.

Сьогодні, 30 червня Олена Дума на пресконференції в пресцентрі агентства “Інтерфакс-Україна” заявила, що конкурс провели на високому рівні, а відзивати голос Остапенко не може, адже це не передбачено законодавством.

Для закінчення процедури обрання голови АРМА кандидатуру Олени Думи мав затвердити Кабмін і він це зробив 30 червня.

Голова ЦПК (Центр протидії корупції) Віталій Шабунін відреагував на це рішення та назвав його незаконним.

“Незаконним це призначення є тому, що під час конкурсу вона НЕ отримала необхідної кількості голосів”, – зазначив Шабунін. “Тож, виключно заради можливості красти, ОП/Кабмін плюнули на позицію союзників, призначивши Думу керівницею агенції”, – додав він.

Народний депутат Ярослав Железняк також висловив свої обурення щодо призначення очільниці АРМА.

“Ну що ж, щонайменше тепер всі наші партнери нарешті забудуть про “чудову” ідею про реформування АРМА з середини і можливо прискорять її ліквідацію у поточному вигляді. Я вже давно говорю, що як мінімум треба у АРМА забирати функцію управління та продажу активів, а потім ще покропити святою водою… Богом прокляте місце”, – зазначив Железняк.

Олена Дума написала, що всі обвинувачення щодо неї є неправдивими.

“Всі брудні статті та дописи проти мене побудовані виключно на домислах та перекручуваннях фактів”.