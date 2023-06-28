Джерело: нардеп Олександр Железняк/Telegram

Як зауважив народний депутат, раніше посли G7 заявили, що “з нетерпінням чекають завершення конкурсу на посаду керівника АРМА та призначення людини доброчесності та високого професіоналізму”.

Так, за відповідне рішення проголосували більшість (шість із восьми) членів комісії: радник міністра юстиції Іван Ліщина, член Громадської ради доброчесності (у 2018-2020 роках) адвокат Дмитро Остапенко, пані декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування Олена Яра, адвокати Сергій Вернидубов та Михайло Іваненко, радник генерального директора Державного концерну “Укроборонпром” Юрій Кіскін.

Своєю чергою, у Transparency International Ukraine закликали не голосувати за призначення переможниці конкурсу на посаду голови АРМА, наголосивши, що “призначення Олени Думи головою АРМА несе великі репутаційні ризики для країни і для роботи незалежної та ефективної діяльності антикорупційної екосистеми та органів правопорядку”.

Зауважується, що Дума має понад 22 роки стажу в державних органах, а також протягом цього часу була дуже активною в антикорупційних та профспілкових організаціях. Одначе, такий досвід не пов’язаний з роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також не повʼязаний з управлінням чи розшуком активів.

“Це викликає сумніви в тому, як компетентно вона зуміє контролювати роботу працівників АРМА та представляти інтереси Агентства перед іншими органами”, – зазначили в організації.

Окрім цього, у пресслужбі вказали на наявність тісних політичних зв’язків. Зокрема, у 2019 році Дума брала безпосередню участь в агітації за одного із кандидатів в президенти України та дискредитації іншого претендента на цю посаду. Це вказує на політичну заангажованість переможниці конкурсу на голову АРМА, що потенційно може впливати на її роботу на цій посаді.

Також Дума працювала заступницею голови Чернігівської облдержадміністрації Ганни Коваленко, яка є співзасновницею ГО Антикорупційний рух Валентина Наливайченка.

Натомість найбільшим маркером, який “вказує на заангажованість майбутньої очільниці Агентства”, є участь у 2019 році у спільній пресконференції з Семом Кісліним — фінансовим донором Рудольфа Джуліані.

“Тобто 4 роки тому майбутня очільниця АРМА брала безпосередню участь у спробах дискредитації своєї країни та нинішнього президента США, який, зі свого боку, всіляко підтримує нашу країну і в протистоянні російській агресії, і в антикорупційному поступі”, – наголосили в організації.

Зауважимо, Олена Дума здобула юридичну освіту у столичному університеті. Вже з 2006 року працювала радницею міністра зі зв’язків з Верховною радою та іншими державними органами України, керівницею служби міністра, а також на керівних посадах державної служби в Кабміні, Міненерговугілля та захисту довкілля, Мін’юсту.

Тоді як у січні 2020 року Кабмін призначив Думу новою директоркою Фонду соціального страхування.

Згодом вона отримала посаду заступниці голови Чернігівської ОДА.

Довідка. АРМА – це Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – Агентство з розшуку та менеджменту активів).

31 березня 2022 року конкурсна комісія оголосила імена кандидатів на посаду голови АРМА. Тоді, за результатами голосування, отримавши 80 балів, Дума увійшла до трійки лідерів. Таку ж кількість балів набрали тимчасовий керівник АРМА Дмитро Жоравович та адвокат, який до 21 жовтня 2022 року був керівником Департаменту управління корпоративних прав ФДМУ – Костянтин Ткаченко.